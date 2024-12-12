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"Бабин Яр" та Одеський літературний музей внесли до списку культурних цінностей ЮНЕСКО

Юлія Юліна
12 грудня, 2024 четвер
15:20
Культура ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесло ще два об'єкти культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом

Зміст

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Внесення об'єктів до переліку ініціювала Україна, і на засіданні Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, яке відбулося 11 грудня, цю ініціативу підтримали.

Раніше в переліку було 25 об'єктів культурної спадщини України, тепер їх 27. Учасники Комітету висловили солідарність з українським народом і глибоку стурбованість через цілеспрямоване знищення культурного сектору російськими військами, зазначили у пресслужбі Мінкульту.

"Ми закликаємо до встановлення міжнародно-правової відповідальності за руйнування культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом. Це необхідно зробити не лише для України, а й заради дотримання принципів міжнародного права та збереження спільної світової спадщини", - зазначила заступниця міністра культури Анастасія Бондар.

Теги:
Новини
Україна
ЮНЕСКО
Війна з Росією
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