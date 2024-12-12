"Бабин Яр" та Одеський літературний музей внесли до списку культурних цінностей ЮНЕСКО

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Внесення об'єктів до переліку ініціювала Україна, і на засіданні Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, яке відбулося 11 грудня, цю ініціативу підтримали.

Раніше в переліку було 25 об'єктів культурної спадщини України, тепер їх 27. Учасники Комітету висловили солідарність з українським народом і глибоку стурбованість через цілеспрямоване знищення культурного сектору російськими військами, зазначили у пресслужбі Мінкульту.

"Ми закликаємо до встановлення міжнародно-правової відповідальності за руйнування культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом. Це необхідно зробити не лише для України, а й заради дотримання принципів міжнародного права та збереження спільної світової спадщини", - зазначила заступниця міністра культури Анастасія Бондар.