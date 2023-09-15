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ЮНЕСКО внесла Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова до списку спадщини, що перебуває під загрозою

15 вересня, 2023 п'ятниця
22:07
Культура Києво-Печерська лавра

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у п'ятницю, 15 вересня, вніс до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова

Про це йдеться на сайті команди Організації Об'єднаних Націй в Україні. 

На думку комітету ЮНЕСКО "більше немає оптимальних умов для повної гарантії захисту видатної універсальної цінності об’єкта, і йому загрожує потенційна небезпека через війну". Там наголосили, що Софійський собор та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра та "Львів - ансамбль історичного центру" не лише перебувають під ризиком прямої атаки, але й вразливі до ударних хвиль, спричинених російськими атаками. 

"Включення цих об'єктів до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, нагадує 195 державам-учасницям Конвенції про їхнє зобов'язання здійснювати моніторинг і сприяти захисту цих об’єктів. Це також відкриває можливість для додаткової фінансової та технічної допомоги для реалізації нових екстрених заходів – відповідно до заходів, які вже вжила Україна разом з ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні. 

  • 7 вересня відбулося позачергове засідання Комітету другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. На засіданні 20 об'єктів спадщини України додали до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. 
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