ЮНЕСКО внесла Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова до списку спадщини, що перебуває під загрозою

Про це йдеться на сайті команди Організації Об'єднаних Націй в Україні.

На думку комітету ЮНЕСКО "більше немає оптимальних умов для повної гарантії захисту видатної універсальної цінності об’єкта, і йому загрожує потенційна небезпека через війну". Там наголосили, що Софійський собор та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра та "Львів - ансамбль історичного центру" не лише перебувають під ризиком прямої атаки, але й вразливі до ударних хвиль, спричинених російськими атаками.

"Включення цих об'єктів до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, нагадує 195 державам-учасницям Конвенції про їхнє зобов'язання здійснювати моніторинг і сприяти захисту цих об’єктів. Це також відкриває можливість для додаткової фінансової та технічної допомоги для реалізації нових екстрених заходів – відповідно до заходів, які вже вжила Україна разом з ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні.