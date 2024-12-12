"Земля, що об'єднує": Одеська облрада затвердила бренд-концепцію та айдентику Одещини

Про це повідомляється на сайті Одеської облради.

З метою формування позитивного іміджу області депутати Одеської обласної ради затвердили бренд-концепцію та айдентику Одещини. Зокрема ідеться про логотип, фірмовий шрифт, колірну палітру. Значення символів залишилося незмінними.

У проєкті рішення затвердили гасло регіону - "Земля, що об'єднує".

"Це місце, де кожен, незалежно від походження, може знайти себе, розвиватися та долучатися до спільної історії. Водночас слоган підкреслює прагнення Одещини до єдності та взаємоповаги: як в межах регіону, так і на рівні зв'язків зі світом", - пояснюють у брендбуку.

Також розробили спеціальний шрифт Odesa Region Type, що має три різні накреслення. А також брендові піктограми, що використовуватимуть у туристичних матеріалах, культурних подіях, офіційних документах та сувенірній продукції.

"Нова айдентика відрізняється від класичної геральдики своєю сучасною інтерпретацією форм і символів. Замість традиційної щільної заливки, елементи логотипа створені за допомогою негативного простору, що робить дизайн легшим і динамічнішим. Такий підхід додає логотипу універсальності, дозволяючи адаптувати його для різних цифрових і друкованих форматів. Відсутність класичних декоративних деталей підкреслює мінімалізм і сучасність, але зберігає зв'язок із символічними традиціями регіону", - коментують нову геральдику.

Основним логотипом затвердили графічну іконку - це назва регіону "Одещина" у спеціально розробленому шрифті Odesa Region Туре та гасло, що підкреслює лого в цілому.

"Основою дизайну став ресурсний потенціал регіону. Логотип виконаний у формі щита, що символізує захист і силу, та водночас відображає природні багатства і культурну спадщину регіону. Елементи всередині щита мають окремі смислові підґрунтя, що окреслюють все багатство області", - додали у брендбуку.