На ТОТ Херсонщини окупанти незаконно зрубали 400 ялинок

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Окупаційна адміністрація "похизувалась" відправкою понад 400 ялинок до Генічеська. Водночас активісти зазначили, що ялинки зрубали нелегально, адже на фото видно, що на зрубаних деревах відсутні будь-які печатки лісництва.

"Ось так виглядає чергова схема окупантів з незаконного збагачення через вирубку лісу на ТОТ Херсонщини", – додали в "Жовтій стрічці".

Активісти також нагадали, що за законами окупантів за одну ялинку передбачено штраф від 3 до 4 тис. рублів, а за кілька дерев – до 500 тис. рублів і навіть до двох років ув'язнення.