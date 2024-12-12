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На ТОТ Херсонщини окупанти незаконно зрубали 400 ялинок

Юлія Лаврук
12 грудня, 2024 четвер
14:41
Війна з Росією

На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни незаконно зрубали 400 ялинок і назвали це "лісом перемоги"

Зміст

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Окупаційна адміністрація "похизувалась" відправкою понад 400 ялинок до Генічеська. Водночас активісти зазначили, що ялинки зрубали нелегально, адже на фото видно, що на зрубаних деревах відсутні будь-які печатки лісництва. 

"Ось так виглядає чергова схема окупантів з незаконного збагачення через вирубку лісу на ТОТ Херсонщини", – додали в "Жовтій стрічці".

Активісти також нагадали, що за законами окупантів за одну ялинку передбачено штраф від 3 до 4 тис. рублів, а за кілька дерев – до 500 тис. рублів і навіть до двох років ув'язнення. 

  • Російські загарбники розробляють законопроєкт, яким хочуть дозволити надавати земельні ділянки на території окупованої Луганщини військовим із віддалених регіонів Росії.
Теги:
Новини
Україна
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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