Кліп Latexfauna потрапив до топ-100 світового чарту YouTube

Про це музиканти повідомили в instagram.

Провокативний кліп українського інді-поп гурту Latexfauna на пісню Massandra, впродовж якого фронтмен Дмитро Зезюлін робить кунілінгус, посів 54-те місце у глобальному чарті YouTube топ-100 Global Music Videos. Це єдиний кліп, створений українцями, що в 2024 році потрапив до світового топ-100 на YouTube.

Режисером кліпу виступив українсько-ізраїльський кліпмейкер Інді Хайт. Відтоді, як кліп залетів у чарт Global Music Videos, він набирає по мільйону переглядів щодня.

"Наш кліп Masandra залетів у світові тренди Ютубчика і увійшов у топ-100 музичних відео у світі. Майже щодня він набирає по мільйону переглядів. Вітаємо себе та Інді Хайта і його команду з є***шим результатом", - прокоментували музиканти.

Поруч із Latexfauna в рейтингу представлені роботи світових артистів, зокрема Bruno Mars, Lady Gaga, Billie Eilish та інших.

"Давайте без лишньої скромності. Ми зняли найвідвертіший кліп в історії українського шоубізнесу. Тепер ви розумієте наше життєве кредо "лизати мед прямо з вулика", а хто цього не робе, той – бідолаха, сорян", - зазначається в описі.

Музиканти також надали можливість фанатам подивитися бекстейдж зі зйомок кліпу. Це можливо зробити, підписавшись на OnlyFans гурту, гроші з підписки на який підуть на дрони для українських військових.