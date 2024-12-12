Кліп Latexfauna потрапив до топ-100 світового чарту YouTube
Музичне відео на пісню Massandra гурту Latexfauna, в якому фронтмен Дмитро Зезюлін робить кунілінгус, увійшло до топ-100 Global Music Videos на YouTube, посівши 54-ту сходинку
Про це музиканти повідомили в instagram.
Провокативний кліп українського інді-поп гурту Latexfauna на пісню Massandra, впродовж якого фронтмен Дмитро Зезюлін робить кунілінгус, посів 54-те місце у глобальному чарті YouTube топ-100 Global Music Videos. Це єдиний кліп, створений українцями, що в 2024 році потрапив до світового топ-100 на YouTube.
Режисером кліпу виступив українсько-ізраїльський кліпмейкер Інді Хайт. Відтоді, як кліп залетів у чарт Global Music Videos, він набирає по мільйону переглядів щодня.
"Наш кліп Masandra залетів у світові тренди Ютубчика і увійшов у топ-100 музичних відео у світі. Майже щодня він набирає по мільйону переглядів. Вітаємо себе та Інді Хайта і його команду з є***шим результатом", - прокоментували музиканти.
Поруч із Latexfauna в рейтингу представлені роботи світових артистів, зокрема Bruno Mars, Lady Gaga, Billie Eilish та інших.
"Давайте без лишньої скромності. Ми зняли найвідвертіший кліп в історії українського шоубізнесу. Тепер ви розумієте наше життєве кредо "лизати мед прямо з вулика", а хто цього не робе, той – бідолаха, сорян", - зазначається в описі.
Музиканти також надали можливість фанатам подивитися бекстейдж зі зйомок кліпу. Це можливо зробити, підписавшись на OnlyFans гурту, гроші з підписки на який підуть на дрони для українських військових.
LATEXFAUNA стали першим музичним гуртом України, який запустив власну сторінку на платформі OnlyFans. Гурт обіцяє продукувати унікальний вміст для своїх фанів усього за $10 на місяць, а усі зібрані кошти направляти на закупівлю дронів для ЗСУ.
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