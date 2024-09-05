Ядерні погрози Путіна лише більше вказують на його слабкість, - дипломат Клімкін
Дипломат Павло Клімкін вважає, що ядерні погрози Путіна, після операції ЗСУ в Курській області, ще більше вказують на слабкість його режиму
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Операція ЗСУ в Курській області продемонструвала вразливість режиму. Важливо наголосити, що вразливість не одне й те ж, що слабість. Є ядерна держава, яка на весь світ розповідає про свою “могутність”. Якщо Путін знову почне качати свою ядерну тему, то він слабкий. Оскільки він допустив Україну на власну територію. Територію ядерної держави, яка має найбільший арсенал ядерних боєголовок у світі. Це його вразливість. Якщо він це допустив, то що він буде розповідати своєму оточенню, або на саміт БРІКС, який збирається наступного місяця в Казані", - пояснив Клімкін.
За словами дипломата, операція ЗСУ в Курській області є правом на самооборону України.
"От приїдуть до Казані Моді й Сі Цзіньпінь. Як Путін їм буде розповідати про свою “могутність”, коли частину території РФ контролює інша країна!? Дійсно, Курська операція ЗСУ є частиною перемовною позицією. Це політична, військова й психологічна ініціатива. Ця історія стала дуже показовою для Заходу. Там зрозуміли, що вже немає великих й малих держав. Є ті, хто готовий йти до кінця. Й те, що відбувається на території Курської області є правом на самооборону", - додав він.
- 2 вересня очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія нібито не відмовлялася від мирних переговорів з Україною, але заявив про необхідність "розправитися з бандитами", якими він назвав українських військових у Курській області.
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