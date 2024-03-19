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Мінні тральщики і 300 бронеавтомобілів: Бельгія готує пакет допомоги для України на €412 млн

19 березня, 2024 вiвторок
06:24
Світ Бельгія

Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги для України на 412 мільйонів євро, у який увійдуть 300 броньованих автомобілів Lynx LMV виробництва IVECO і три мінні тральщики, для протистояння російській агресії

Про це пише Shephard Media.

Зазначається, що нова ініціатива військової допомоги BELEUX, спрямована на посилення військового потенціалу України, реалізується Бельгією спільно з Нідерландами.

Так, Бельгія забезпечить базове навчання українських моряків на кораблях-міношукачах, а Нідерланди запропонують навчання на робочому місці для українських екіпажів кораблів-мінників.

Iveco DV представила LMV 4x4 у 2001 році, щоб забезпечити автомобіль із високим рівнем прохідності та захисту броні Типові функції автомобіля включають розвідку, патрулювання, зв'язок, супровід і допоміжну службу. Понад 4000 LMV1 було продано в 15 різних країн, включаючи Італію, яка замовила понад 2000.

Корабель Narcis (M923) був спущений на воду в 1990 році. Розроблені наприкінці 20 століття, ці судна спеціалізуються на виявленні і знешкодженні мін у морі. Вони оснащені складними гідролокаційними системами для виявлення мін і використовують різні методи, зокрема дистанційно керовані пристрої, для нейтралізації загроз.

Видання нагадує, що Брюссель пообіцяв надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги протягом 2024 року. Близько половини цієї суми було виділено на додаткові артилерійські боєприпаси.

Бельгія, яка головує в ЄС, також продемонструвала свою відданість підтримці України понад військові потреби, будучи частиною Українського фонду, спрямованого на гуманітарну допомогу та відновлення найбільш постраждалих регіонів України.

  • Нещодавно Кабінет міністрів схвалив постанову, яка надасть змогу залучити кошти для реалізації проєкту щодо постачання й обслуговування двох протимінних кораблів. Це передбачає Рамкова угода між українським та британським урядами.
Теги:
Україна
військові
Бельгія
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
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