Мінні тральщики і 300 бронеавтомобілів: Бельгія готує пакет допомоги для України на €412 млн

Про це пише Shephard Media.

Зазначається, що нова ініціатива військової допомоги BELEUX, спрямована на посилення військового потенціалу України, реалізується Бельгією спільно з Нідерландами.

Так, Бельгія забезпечить базове навчання українських моряків на кораблях-міношукачах, а Нідерланди запропонують навчання на робочому місці для українських екіпажів кораблів-мінників.

Iveco DV представила LMV 4x4 у 2001 році, щоб забезпечити автомобіль із високим рівнем прохідності та захисту броні Типові функції автомобіля включають розвідку, патрулювання, зв'язок, супровід і допоміжну службу. Понад 4000 LMV1 було продано в 15 різних країн, включаючи Італію, яка замовила понад 2000.

Корабель Narcis (M923) був спущений на воду в 1990 році. Розроблені наприкінці 20 століття, ці судна спеціалізуються на виявленні і знешкодженні мін у морі. Вони оснащені складними гідролокаційними системами для виявлення мін і використовують різні методи, зокрема дистанційно керовані пристрої, для нейтралізації загроз.

Видання нагадує, що Брюссель пообіцяв надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги протягом 2024 року. Близько половини цієї суми було виділено на додаткові артилерійські боєприпаси.

Бельгія, яка головує в ЄС, також продемонструвала свою відданість підтримці України понад військові потреби, будучи частиною Українського фонду, спрямованого на гуманітарну допомогу та відновлення найбільш постраждалих регіонів України.