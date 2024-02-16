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Міноборони оголосило про створення угруповання протимінних сил у Чорному морі

16 лютого, 2024 п'ятниця
20:33
Війна з Росією На фото: протимінні кораблі

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка надасть змогу залучити кошти для реалізації проєкту щодо постачання й обслуговування двох протимінних кораблів. Це передбачає Рамкова угода між українським та британським урядами

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відомство нагадало, що у 2022 році з британського флоту були виведені два кораблі класу Sandown, які отримали назви "Черкаси" та "Чернігів". Вони брали участь у навчаннях під українським прапором. Договір про їхню поставку був укладений між оборонними відомствами України та Великої Британії.

Минулого року Міноборони уклало угоду з британським підприємством, яке має великий досвід в обслуговуванні кораблів ВМС Великої Британії. За модернізацію, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням та запчастинами двох кораблів-шукачів мін Україна сплачуватиме кошти відповідно до кредитних угод, умови яких затверджено у постанові.

"Укладання відповідних договорів критично важливе. Це започаткує формування морського протимінного угруповання у Чорному морі та дозволить уникнути іміджевих втрат для України в очах стратегічного партнера. Адже саме Велика Британія ініціювала створення Міжнародної коаліції країн із відновлення спроможностей наших Військово-морських Сил", – сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир. 

Однак судна ще не можуть прибути в українські води, оскільки це суперечить Конвенції Монтре 1936 року: вона забороняє проходити кораблям країн, що воюють, протоками Босфор і Дарданелли.

"Ці кораблі критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря по завершенню повномасштабної війни, адже це сучасні протимінні кораблі такого класу. За оцінками експертів України та НАТО, операція з усунення мінної небезпеки у Чорному морі триватиме від 3 до 5 років, а рекомендованих морських шляхів та місць стоянки суден до 6 місяців, але без таких кораблів це може тривати довше", – наголосив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа. 

Зараз екіпажі "Черкас" та "Чернігова" проходять підготовку у складі протимінних сил. У відомстві зазначають, що військові вчаться застосовувати протимінну зброю, тактичні прийоми, а також способи розмінування акваторій за стандартами НАТО. 

"Команди завершили перший етап підготовки протимінних кораблів та за результатами атестації фахівців НАТО під час навчань Joint Warrior 23-II отримали позитивні оцінки. Надалі військовослужбовці проходитимуть інтенсивну підготовку кораблів до дій у будь-яких умовах – як одиночно, так і у складі з'єднання", - йдеться в повідомленні.

Судна цьогоріч братимуть участь у трьох міжнародних навчаннях, вкінці якого експерти Альянсу сертифікуватимуть "Черкаси" і "Чернігів" щодо взаємосумісності для дій у складі корабельних протимінних груп НАТО.

  • 23 жовтня у рамках комплексної підготовки під керівництвом менторів Королівських ВМС, протимінні кораблі "Черкаси", "Чернігів" та штаб тактичної групи протимінних дій України взяли участь у багатонаціональному навчанні Joint Warrior -23-ІІ.
Теги:
Світ
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
Велика Британiя
Чорне море
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