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Українські протимінні кораблі взяли участь у навчаннях Joint Warrior у Британії

23 жовтня, 2023 понедiлок
12:47
Війна з Росією На фото: протимінні кораблі

У рамках комплексної підготовки під керівництвом менторів Королівських ВМС, протимінні кораблі "Черкаси", "Чернігів" та штаб тактичної групи протимінних дій України приєдналися до багатонаціонального навчання Joint Warrior -23-ІІ, яке проходить у територіальних водах Великої Британії

Про це інформують ВМС ЗСУ.

Цей тиждень для українських військових моряків почався з участі у навчаннях Joint Warrior -23-ІІ, які відбуваються у водах Британії. Вони залучають до практичних дій в морі протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів" від Військово-Морських сил Збройних Сил України.

На фото: протимінні кораблі

Фото: ВМС ЗСУ

Судна та штаб тактичної групи протимінних дій навчаються під наглядом менторів з Королівських ВМС Великої Британії. До складу учасників належать також Королівські повітряні сили, сухопутні війська Британії. Крім України, у навчаннях теж беруть участь кораблі та судна з Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини та Данії.

На фото: протимінні корабліНа фото: протимінні кораблі

Повідомляється, що основна мета підготовки – це досягнення екіпажами та штабом тактичної групи протимінних дій високого рівня готовності до виконання завдань за призначенням, а також сумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів. Водночас вони виробляють навички планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Ціль – набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій.

На фото: протимінні кораблі

Фото: ВМС ЗСУ

  • Крім того, британські інженери розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичної інфраструктури від російських повітряних атак.
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