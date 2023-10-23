Українські протимінні кораблі взяли участь у навчаннях Joint Warrior у Британії

Про це інформують ВМС ЗСУ.

Цей тиждень для українських військових моряків почався з участі у навчаннях Joint Warrior -23-ІІ, які відбуваються у водах Британії. Вони залучають до практичних дій в морі протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів" від Військово-Морських сил Збройних Сил України.

Фото: ВМС ЗСУ

Судна та штаб тактичної групи протимінних дій навчаються під наглядом менторів з Королівських ВМС Великої Британії. До складу учасників належать також Королівські повітряні сили, сухопутні війська Британії. Крім України, у навчаннях теж беруть участь кораблі та судна з Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини та Данії.

Повідомляється, що основна мета підготовки – це досягнення екіпажами та штабом тактичної групи протимінних дій високого рівня готовності до виконання завдань за призначенням, а також сумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів. Водночас вони виробляють навички планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Ціль – набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій.

Фото: ВМС ЗСУ