Велика Британія навчає українських інженерів захищати критичну інфраструктуру від ворожих атак
Британські інженери розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичної інфраструктури від російських повітряних атак
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
"Пошкодження та руйнування критичних об'єктів інфраструктури російськими ракетними та безпілотними атаками є однією з найбільших загроз для життя та безпеки українських цивільних після незаконного вторгнення Путіна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, українських інженерів навчали, як визначити найбільш вразливі елементи інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, щоб допомогти захистити ці місця від російських атак.
"Український народ продемонстрував непохитну стійкість перед обличчям цього незаконного вторгнення, і цей спеціалізований пакет навчання допоможе врятувати життя в холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії є життєво важливим", - сказав міністр оборони Грант Шаппс.
- Станом на 20 жовтня ключовою проблемою всього енергетичного комплексу є борги на енергоринку, які дуже ускладнюють підготовку до зими.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе