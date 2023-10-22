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Велика Британія навчає українських інженерів захищати критичну інфраструктуру від ворожих атак

22 жовтня, 2023 неділя
13:42
Війна з Росією електроенергія

Британські інженери розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичної інфраструктури від російських повітряних атак

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Пошкодження та руйнування критичних об'єктів інфраструктури російськими ракетними та безпілотними атаками є однією з найбільших загроз для життя та безпеки українських цивільних після незаконного вторгнення Путіна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, українських інженерів навчали, як визначити найбільш вразливі елементи інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, щоб допомогти захистити ці місця від російських атак.

"Український народ продемонстрував непохитну стійкість перед обличчям цього незаконного вторгнення, і цей спеціалізований пакет навчання допоможе врятувати життя в холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії є життєво важливим", - сказав міністр оборони Грант Шаппс.

  • Станом на 20 жовтня ключовою проблемою всього енергетичного комплексу є борги на енергоринку, які дуже ускладнюють підготовку до зими.
Україна
Енергія
безпілотник
допомога Україні
Велика Британiя
ракетний удар
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