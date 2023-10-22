Велика Британія навчає українських інженерів захищати критичну інфраструктуру від ворожих атак

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Пошкодження та руйнування критичних об'єктів інфраструктури російськими ракетними та безпілотними атаками є однією з найбільших загроз для життя та безпеки українських цивільних після незаконного вторгнення Путіна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, українських інженерів навчали, як визначити найбільш вразливі елементи інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, щоб допомогти захистити ці місця від російських атак.

"Український народ продемонстрував непохитну стійкість перед обличчям цього незаконного вторгнення, і цей спеціалізований пакет навчання допоможе врятувати життя в холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії є життєво важливим", - сказав міністр оборони Грант Шаппс.