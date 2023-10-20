Борги на енергоринку ускладнюють підготовку до зими, - Спілка споживачів комунпослуг

Про це повідомляє засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

"Борги сьогодні є колосальною ключовою проблемою всього енергетичного комплексу. 190 мільярдів гривень – це сукупні неврегульовані борги на газовому ринку. 190 мільярдів – це за оцінками USAID", - написав Попенко.

Він також зазначає, що за оцінками USAID неврегульовані на енергетичному ринку борги становлять 50 млрд грн. Борги теплокомуненерго за газ перед НАК "Нафтогазом" - 94 млрд грн, з яких 52 млрд грн становлять поточні, свіжі борги, за які не розраховуються. Відповідно, з них з'являється різниця в тарифах розміром 36 млрд грн.

За оцінками Попенка, борг населення України за ЖКП становить 110 млрд грн.

"Як можна при таких боргах говорити про готовність на 99% до ОЗП, я взагалі не розумію. І я вже не кажу про технічний стан нашої енергетики в цілому", - написав Попенко.