Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на фронті та захист енергосистеми

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

За його словами, під час засідання обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, заслухали доповіді командувачів та торкнулися теми забезпечення снарядами та ППО.

"Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що в Україні повністю усвідомлюють небезпеку, тож на Ставці обговорили також підготовку української енергосистеми до зими: фізичний захист об'єктів генерації, забезпечення електрикою та теплом, відбудову об'єктів, пошкоджених внаслідок російських атак та бойових дій, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій.

"Виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям - це дуже важливо. І, до речі, місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи. Наступного тижня зафіксуємо поточний стан у регіонах підготовки до зими", - розповів президент.

Зеленський вказав, що Україна робить кроки для посилення ППО і продовжує співпрацю з партнерами заради стійкості української енергетики.