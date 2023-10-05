Зеленський зустрівся з Макроном, Мішелем, Мецолою і вперше - з Пашиняном

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зустріч з Ніколом Пашиняном

Президент розповів, що обговорив разом з прем'єром ситуацію на Південному Кавказі, а також зазначив, що Україна зацікавлена в дружніх відносинах та стабільності цього регіону.

"Під час нашої першої зустрічі з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти", - йдеться у заяві.

Переговори з Емманюелем Макроном

Володимир Зеленський розповів, що під час "сильної зустрічі" з Макроном обговорив зміцнення ППО України та безпеку Одеської області й Чорного моря. Глава держави також анонсував "хороші новини" для українських воїнів.

"Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою. Всі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів. Дякую Президенту Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України", - пише він.

Зустріч із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем

Президент повідомив, що нещодавня зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві мала "важливе символічне та практичне значення".

"Вона підтвердила непохитну підтримку з боку Європейського Союзу та зміцнила наші двосторонні й багатосторонні зв'язки", - пише він.

Зеленський подякував за підтримку ЄС та обговорив з Шарлем Мішелем безпекову ситуацію та контрнаступ.

"Поінформував Шарля про перебіг нашого контрнаступу й пріоритетні оборонні потреби України. Розраховуємо на подальшу військову допомогу з боку ЄС і його країн-членів, а також на стабільну підтримку в межах Європейського фонду миру. Також обговорили Формулу миру та нашу підготовку до Глобального саміту миру", - розповів глава держави.

Зустріч з Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою

Зеленський поділився, що провів цю зустріч, "аби подякувати за підтримку України".

"Ми майже виконали сім рекомендацій ЄС і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС цього року. Ми також обговорили подальші санкції та кроки для протидії російській пропаганді", - каже він.