Зеленський відвідає саміт Європейського політичного співтовариства в Іспанії

Про це пише Reuters.

Про візит Зеленського не було оголошено раніше з міркувань безпеки. Офіційні особи, знайомі з планами, сказали, що він візьме участь у саміті, що дасть йому можливість наполягати на більш терміновій військовій допомозі для України, такій як системи ППО.

Зустріч у Гранаді також дає шанс підтвердити свою відданість Україні на тлі політичної нестабільності у США таким лідерам, як президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Згодом президент України підтвердив свою поїздку в Telegram.

"Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі. Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати", - написав Зеленський.

Він додав, що влада працює над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної.

"Україна має вагомі пропозиції. Окрема увага – Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства", - підсумував президент.

Довідка. Європейська політична спільнота створена 9 травня 2022 року за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона під час тодішнього головування Франції у ЄС.

Це платформа для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. У Гранаді відбудеться вже третя зустріч у такому форматі, для обговорення найважливіших питань, що хвилюють європейців на всьому континенту. Попередні два саміти ЄПС відбулися в Чеській Республіці та у Молдові.