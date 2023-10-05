Зеленський відвідає саміт Європейського політичного співтовариства в Іспанії
Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня відвідає саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді в Іспанії для сприяння співпраці між понад 40 країнами
Про це пише Reuters.
Про візит Зеленського не було оголошено раніше з міркувань безпеки. Офіційні особи, знайомі з планами, сказали, що він візьме участь у саміті, що дасть йому можливість наполягати на більш терміновій військовій допомозі для України, такій як системи ППО.
Зустріч у Гранаді також дає шанс підтвердити свою відданість Україні на тлі політичної нестабільності у США таким лідерам, як президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Згодом президент України підтвердив свою поїздку в Telegram.
"Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі. Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати", - написав Зеленський.
Він додав, що влада працює над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної.
"Україна має вагомі пропозиції. Окрема увага – Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства", - підсумував президент.
Довідка. Європейська політична спільнота створена 9 травня 2022 року за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона під час тодішнього головування Франції у ЄС.
Це платформа для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. У Гранаді відбудеться вже третя зустріч у такому форматі, для обговорення найважливіших питань, що хвилюють європейців на всьому континенту. Попередні два саміти ЄПС відбулися в Чеській Республіці та у Молдові.
- Лідери близько 50 країн зберуться 5-6 жовтня в іспанському місті Гранада на третій зустрічі в рамках Європейської політичної спільноти (ЄПС).
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