Реформування й розширення ЄС та допомога Україні – серед головних тем саміту Євросоюзу в Гранаді. Зеленського запросили також
Лідери близько 50 країн зберуться 5-6 жовтня в іспанському місті Гранада на третій зустрічі в рамках Європейської політичної спільноти (ЄПС)
Про це повідомляє сайт Іспанського головування в ЄС.
"Фокус уваги під час цієї зустрічі буде на нинішніх конфліктах на континенті, щоб підтримати за присутності більшості європейських лідерів єдність у ставленні до російської агресії проти України. Дискусії в рамках ЄПС відбуватимуться в чотирьох робочих групах за темами: цифровізація; енергетика, довкілля та зелена трансформація; багатосторонність та геостратегія", – йдеться в повідомленні.
Про Україну говоритимуть у форматі групи з багатосторонності та геостратегії. У ній працюватимуть дві підгрупи, одна з яких відобразить наслідки війни проти України, інша – ймовірне реформування ролі певних міжнародних організацій та установ у вирішенні цього конфлікту.
Також лідери європейських країн розглянуть розвиток технологій штучного інтелекту в ЄС і за його межами, обговорять регуляторні правила у його використанні.
Що стосується енергетики, то під час зустрічі заплановано продовжити дискусію щодо розвитку енергетики з урахуванням потреб в охороні довкілля.
6 жовтня у Гранаді відбудеться неформальний саміт Європейського Союзу, під час якого очільники держав та урядів ЄС зосередять увагу на подальшому розвитку спільноти. Зокрема, лідери Євросоюзу обговорять, як реформувати спільноту з 27 країн, щоб прийняти нових членів, розпочавши процес підготовки ЄС до розширення до 2030 року.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запросив на саміт у Гранаді і президента України Володимира Зеленського. Про це Зеленський повідомив виданню Sky TG24.
"Мене запросив до Гранади прем'єр-міністр Санчес на неофіційний саміт 27 країн ЄС", – сказав він.
Зеленський додав, що також отримав запрошення на зустріч від очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Проте зауважив, що навряд чи зможе бути присутнім у Гранаді, оскільки його "присутність тут, в Україні, необхідна".
Довідка. Європейська політична спільнота створена 9 травня 2022 року за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона під час тодішнього головування Франції у ЄС.
Це платформа для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. У Гранаді відбудеться вже третя зустріч у такому форматі, для обговорення найважливіших питань, що хвилюють європейців на всьому континенту. Попередні два саміти ЄПС відбулися в Чеській Республіці та у Молдові.
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