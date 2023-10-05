Реформування й розширення ЄС та допомога Україні – серед головних тем саміту Євросоюзу в Гранаді. Зеленського запросили також

Про це повідомляє сайт Іспанського головування в ЄС.

"Фокус уваги під час цієї зустрічі буде на нинішніх конфліктах на континенті, щоб підтримати за присутності більшості європейських лідерів єдність у ставленні до російської агресії проти України. Дискусії в рамках ЄПС відбуватимуться в чотирьох робочих групах за темами: цифровізація; енергетика, довкілля та зелена трансформація; багатосторонність та геостратегія", – йдеться в повідомленні.

Про Україну говоритимуть у форматі групи з багатосторонності та геостратегії. У ній працюватимуть дві підгрупи, одна з яких відобразить наслідки війни проти України, інша – ймовірне реформування ролі певних міжнародних організацій та установ у вирішенні цього конфлікту.

Також лідери європейських країн розглянуть розвиток технологій штучного інтелекту в ЄС і за його межами, обговорять регуляторні правила у його використанні.

Що стосується енергетики, то під час зустрічі заплановано продовжити дискусію щодо розвитку енергетики з урахуванням потреб в охороні довкілля.

6 жовтня у Гранаді відбудеться неформальний саміт Європейського Союзу, під час якого очільники держав та урядів ЄС зосередять увагу на подальшому розвитку спільноти. Зокрема, лідери Євросоюзу обговорять, як реформувати спільноту з 27 країн, щоб прийняти нових членів, розпочавши процес підготовки ЄС до розширення до 2030 року.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запросив на саміт у Гранаді і президента України Володимира Зеленського. Про це Зеленський повідомив виданню Sky TG24.

"Мене запросив до Гранади прем'єр-міністр Санчес на неофіційний саміт 27 країн ЄС", – сказав він.

Зеленський додав, що також отримав запрошення на зустріч від очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Проте зауважив, що навряд чи зможе бути присутнім у Гранаді, оскільки його "присутність тут, в Україні, необхідна".

Довідка. Європейська політична спільнота створена 9 травня 2022 року за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона під час тодішнього головування Франції у ЄС.

Це платформа для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. У Гранаді відбудеться вже третя зустріч у такому форматі, для обговорення найважливіших питань, що хвилюють європейців на всьому континенту. Попередні два саміти ЄПС відбулися в Чеській Республіці та у Молдові.