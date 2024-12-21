Понад 550 КАБів, майже 550 БПЛА та понад 20 ракет: Зеленський розповів скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.



" Понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи задіяли лише одну тижню", - зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, у ніч на суботу, 21 грудня, російські терористи грали понад 110 ударних дронів проти наших людей. Зруйнований онкодиспансер у Херсоні, влучення у багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі, раніше – балістика по Києву, обстрілі Сум, Кривого Рогу, Дніпровщини, Донеччини.



" Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечуємо стабільний світ", - наголосив президент.