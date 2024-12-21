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Головна Війна з Росією Понад 550 КАБів, майже 550 БПЛА та понад 20 ракет: Зеленський розповів скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень

Понад 550 КАБів, майже 550 БПЛА та понад 20 ракет: Зеленський розповів скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень

Марія Науменко
21 грудня, 2024 субота
15:54
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня РФ випустила по території нашої країни понад 550 КАБів, майже 550 БПЛА та понад 20 ракет

Зміст

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи задіяли лише одну тижню", - зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, у ніч на суботу, 21 грудня, російські терористи грали понад 110 ударних дронів проти наших людей. Зруйнований онкодиспансер у Херсоні, влучення у багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі, раніше – балістика по Києву, обстрілі Сум, Кривого Рогу, Дніпровщини, Донеччини.

"Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечуємо стабільний світ", - наголосив президент.

  • 20 грудня російська армія також запустила по території України ударні дрони. Унаслідок ворожого удару по Запоріжжі є двоє постраждалих. Також РФ двічі вдарила "шахедом" по Харкову, є постраждалі.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Військові новини
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