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Найцікавіше нас чекає за тиждень: Defense Express про зброю для України

19 березня, 2024 вiвторок
18:28
Війна з Росією Норвегія, допомога Україні, зброя для України

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що Польща з Німеччиною заявляють про бронетанкову коаліцію для України

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Після Рамштайну нам обіцяють багато артилерійських снарядів. Німеччина вже десь знайшла снаряди 122-мм калібру до гаубиці Д-30 та САУ "Гвоздика". І це добре, що Німеччина знаходить не тільки натівські снаряди, а й радянські. Фінляндія нам пообіцяла передати певну кількість десантних катерів. Неочікувані союзники готові в нас інвестувати, наприклад Бельгія, яка дає нам 300 бронемашин. Є проблема в тому, що "Рамштайн" до цього часу тримався на тому, що США були основними провайдерами, але в такій ситуації підкладають свиню", зауважив Киричевський.

За словами військового експерта, після "Рамштайну" будуть закладені насправді потужні рішення щодо нашої підтримки.

"Тобто найголовніша інтрига - це не "Рамштайн", а те, що Польща з Німеччиною заявляють про бронетанкову коаліцію для України, про яку оголосять 26 березня. Тобто найцікавіше насправді нас чекає за тиждень", - наголосив Киричевський.

  • 19 березня на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині відбулася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України.
Теги:
Новини
Польща
зброя
Німеччина
Бельгія
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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