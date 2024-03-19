Найцікавіше нас чекає за тиждень: Defense Express про зброю для України

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Після Рамштайну нам обіцяють багато артилерійських снарядів. Німеччина вже десь знайшла снаряди 122-мм калібру до гаубиці Д-30 та САУ "Гвоздика". І це добре, що Німеччина знаходить не тільки натівські снаряди, а й радянські. Фінляндія нам пообіцяла передати певну кількість десантних катерів. Неочікувані союзники готові в нас інвестувати, наприклад Бельгія, яка дає нам 300 бронемашин. Є проблема в тому, що "Рамштайн" до цього часу тримався на тому, що США були основними провайдерами, але в такій ситуації підкладають свиню", зауважив Киричевський.

За словами військового експерта, після "Рамштайну" будуть закладені насправді потужні рішення щодо нашої підтримки.

"Тобто найголовніша інтрига - це не "Рамштайн", а те, що Польща з Німеччиною заявляють про бронетанкову коаліцію для України, про яку оголосять 26 березня. Тобто найцікавіше насправді нас чекає за тиждень", - наголосив Киричевський.