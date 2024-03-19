ППО, снаряди та далекобійні ракети: у Німеччині почалась 20-та зустріч у форматі "Рамштайн"
У вівторок, 19 березня, на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині розпочалася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров.
"Пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіуса дії. Постійним пунктом обговорення лишаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка", - розповіли в оборонному відомстві.
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