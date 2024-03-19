ППО, снаряди та далекобійні ракети: у Німеччині почалась 20-та зустріч у форматі "Рамштайн"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров.

"Пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіуса дії. Постійним пунктом обговорення лишаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка", - розповіли в оборонному відомстві.