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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ППО, снаряди та далекобійні ракети: у Німеччині почалась 20-та зустріч у форматі "Рамштайн"

ППО, снаряди та далекобійні ракети: у Німеччині почалась 20-та зустріч у форматі "Рамштайн"

19 березня, 2024 вiвторок
13:22
Війна з Росією «Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України

У вівторок, 19 березня, на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині розпочалася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров.

"Пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіуса дії. Постійним пунктом обговорення лишаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка", - розповіли в оборонному відомстві.

Теги:
Німеччина
США
зброя для України
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