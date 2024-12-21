Очевидно, що в Росії планують переговори без припинення вогню, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Фактично припиняти вогонь, про що всі говорили, що мало стати прологом до переговорів, коли всі сідають за стіл і починають обговорювати, у Москві не мають наміру. Це повторюється в різних формулюваннях. Сам Путін цього прямо не сказав на великій пресконференції, але інші, зокрема Пєсков, заявляли, що ніхто припиняти вогонь не збирається - їм потрібен “всеосяжний мир, великий, остаточний”. Тобто передбачається, що Україна, погодившись на певний ряд умов, сідає за стіл переговорів. Але війна не припиняється, вона триває, і під цим важелем тиску Україна продовжує поступатися знову і знову. І ці поступки не матимуть кінця. Жодної згоди з боку Москви, тепер уже Путін публічно це озвучив, на пропозицію про припинення вогню і, відповідно, початку переговорів немає", - пояснив Фейгін.

За словами політика, адміністрація Дональда Трампа може піти на рішучі кроки у питанні військової допомоги України, якщо Москва і далі буде торпедувати переговорний процес

"Чому Путін такими манівцями, обминаючи різні кути, намагається зобразити, що вони нібито готові й до компромісів дипломатичних і до всього іншого? Але ж ці застереження фактично зводять нанівець це бажання і цю готовність. Адже Путін боїться створити вигляд публічно як людина, як сторона, яка торпедує мирну угоду, мирний процес. Оскільки, як стверджував Трамп під час своєї передвиборчої кампанії, той, хто стане порушником цього мирного плану чи руху до миру, той і постраждає. Відповідно, якщо Україна буде блокувати цей процес, вона недоотримає зброю. Якщо це зробить Москва, то Україна отримає не просто всю зброю, яку мала б отримати, а ще й додаткову. Це дасть змогу військовим шляхом змінити ситуацію й змінити позицію Москви", - додав він.