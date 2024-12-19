У Росії заявили, що Грузія та Азербайджан готові допомогти їм з дефіцитом електроенергії

Про це повідомляє Ехо Кавказу із посиланням на заяву Паніної.

"Отримали відповідь. Азербайджан відповів, що може надати аварійну допомогу в розмірі 250-300 МВт. Грузія відповіла, що за ситуацією. Вони заздалегідь пообіцяти не можуть, але залежно від ситуації вони ухвалюватимуть рішення", - сказала Паніна.

Відповідаючи на запитання, чи вже були поставки електроенергії до РФ із цих країн, вона відповіла, що "були з Азербайджану".

Що передувало

У виданні нагадали, що раніше Паніна повідомляла, що Росія звернулася до Азербайджану і Грузії щодо можливості постачання електроенергії під час аварійних режимів.

Її слова прокоментували в Міністерстві економіки Грузії, передає Суспільний мовник. У відомстві нагадали, що "електроенергетична система Грузії фізично пов'язана з електроенергетичними системами всіх чотирьох сусідніх держав".

"Електроенергетична система Грузії фізично пов’язана з електроенергетичними системами всіх чотирьох сусідніх держав. У процесі роботи оператор системи передачі, відповідно до існуючих процедур, приймає одноразове рішення щодо транскордонних режимів, у тому числі синхронно-паралельного, експортно-імпортного, аварійного, острівного або нульового з тією чи іншою системою. Щодо операції. Зважаючи на специфіку електроенергетичної системи, у світі це поширена практика. Зазначені питання додатково регулюються угодами, укладеними з системними операторами сусідніх країн. У випадку з Росією це регулюється двома угодами, підписаними з оператором російської електроенергетичної системи в 2007 році: з Росії в Грузію і з Грузії в Росію про постачання електроенергії під час надзвичайних ситуацій", - повідомили в міністерстві.

За інформацією Національної комісії з регулювання енергетики та водопостачання Грузії, у січні-жовтні поточного року імпорт електроенергії з Росії становив 613,4 млн кВт⋅год, зокрема в самопроголошену Абхазію 417,6 млн кВт⋅год. Експорт із Грузії до Росії був незначним.