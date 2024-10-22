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Головна Світ Хакери РФ шпигували за урядом, енергетикою та зв'язком Грузії заради саботажу критичної інфраструктури, - Bloomberg

Хакери РФ шпигували за урядом, енергетикою та зв'язком Грузії заради саботажу критичної інфраструктури, - Bloomberg

Ольга Бабишена
22 жовтня, 2024 вiвторок
02:57
Світ грузія

В межах комплексної кампанії зі шпигунства та хакерства росіяни роками стежили за урядом Грузії та великими компаніями: вони збирали інформацію для потенційного саботажу критичної інфраструктури

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Про це інформує Bloomberg, посилаючись на документи та технічні звіти. 

Видання вказує, що російським хакерам вдалося проникнути у грузинські МЗС, Мінфін,  центральний банк і ключові енергетичні та телекомунікаційні провайдери. Зокрема, у період між 2017 і 2020 роками російська розвідка отримала доступ до грузинських електроенергетичних компаній, нафтових терміналів, медіаплатформ і урядових відомств. 

"Вони (документи і звіти, - ред.) показують, наскільки далеко поширився вплив Кремля в державі з майже чотиримільйонним населенням в той самий час, коли Грузія намагалася вирватися з орбіти Москви, прагнучи до членства в Європейському Союзі і НАТО", - пише Bloomberg. 

Виконавча директорка Регіонального інституту досліджень безпеки, аналітичного центру в столиці Грузії Тбілісі Натія Сескурія зазначає, що такі хакерські операції показують, що "Росія націлилася на Грузію і проникала в неї протягом багатьох років". За її словами, це викликає "надзвичайне занепокоєння, і це особливо важливо у світлі майбутніх виборів". 

Видання також вказує, що втручання хакерів дозволило РФ за бажання мати вплив на важливі інфраструктурні послуги Грузії, включно з енергетичними та комунікаційними мережами. Крім того, ГРУ зламало Центральну виборчу комісію Грузії, ймовірно, отримавши доступ до деяких електронних поштових скриньок, а також до кількох медіаорганізацій, включно з двома найпопулярнішими телеканалами. Згідно з документами, ГРУ також отримало доступ до кількох ІТ-систем національної залізничної компанії Грузії на понад два роки.

"Хакери, пов'язані з Федеральною службою безпеки (ФСБ), протягом декількох місяців проводили таємну операцію в Міністерстві закордонних справ Грузії, щоб шпигувати за електронною поштою вищих посадових осіб і вилучати дані, які зберігаються в посольствах Грузії по всьому світу, свідчить один з документів", - додали в Bloomberg. 

Документи також свідчать, що російські хакери наприкінці 2019 року мали доступ до електронної пошти працівників компанії з розподілу електроенергії в Тбілісі  і спостерігали за ними через внутрішні камери під час роботи. Інша група хакерів отримала доступ до державної енергопостачальної компанії. При цьому вони мали можливість за потреби вимкнути електричні підстанції і відключити електроенергію в деяких регіонах Грузії.

Російська розвідка також шукала вразливості в інших об'єктах критичної інфраструктури, знайшовши деякі з них у мережі Батумського нафтового термінала. 

Співрозмовники видання зазначають, що західні партнери інформували владу Грузії про деякі з російських атак, втім, не відомо, чи у Тбілісі вживали якихось заходів. 

  • 26 січня офіційний сайт президентки Грузії Саломе Зурабішвілі зазнав хакерської атаки. При вході на сторінку було зображення черепа та напис "Слава Росії". 
Теги:
Новини
Росія
Грузія
хакер
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