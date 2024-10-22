Хакери РФ шпигували за урядом, енергетикою та зв'язком Грузії заради саботажу критичної інфраструктури, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на документи та технічні звіти.

Видання вказує, що російським хакерам вдалося проникнути у грузинські МЗС, Мінфін, центральний банк і ключові енергетичні та телекомунікаційні провайдери. Зокрема, у період між 2017 і 2020 роками російська розвідка отримала доступ до грузинських електроенергетичних компаній, нафтових терміналів, медіаплатформ і урядових відомств.

"Вони (документи і звіти, - ред.) показують, наскільки далеко поширився вплив Кремля в державі з майже чотиримільйонним населенням в той самий час, коли Грузія намагалася вирватися з орбіти Москви, прагнучи до членства в Європейському Союзі і НАТО", - пише Bloomberg.

Виконавча директорка Регіонального інституту досліджень безпеки, аналітичного центру в столиці Грузії Тбілісі Натія Сескурія зазначає, що такі хакерські операції показують, що "Росія націлилася на Грузію і проникала в неї протягом багатьох років". За її словами, це викликає "надзвичайне занепокоєння, і це особливо важливо у світлі майбутніх виборів".

Видання також вказує, що втручання хакерів дозволило РФ за бажання мати вплив на важливі інфраструктурні послуги Грузії, включно з енергетичними та комунікаційними мережами. Крім того, ГРУ зламало Центральну виборчу комісію Грузії, ймовірно, отримавши доступ до деяких електронних поштових скриньок, а також до кількох медіаорганізацій, включно з двома найпопулярнішими телеканалами. Згідно з документами, ГРУ також отримало доступ до кількох ІТ-систем національної залізничної компанії Грузії на понад два роки.

"Хакери, пов'язані з Федеральною службою безпеки (ФСБ), протягом декількох місяців проводили таємну операцію в Міністерстві закордонних справ Грузії, щоб шпигувати за електронною поштою вищих посадових осіб і вилучати дані, які зберігаються в посольствах Грузії по всьому світу, свідчить один з документів", - додали в Bloomberg.

Документи також свідчать, що російські хакери наприкінці 2019 року мали доступ до електронної пошти працівників компанії з розподілу електроенергії в Тбілісі і спостерігали за ними через внутрішні камери під час роботи. Інша група хакерів отримала доступ до державної енергопостачальної компанії. При цьому вони мали можливість за потреби вимкнути електричні підстанції і відключити електроенергію в деяких регіонах Грузії.

Російська розвідка також шукала вразливості в інших об'єктах критичної інфраструктури, знайшовши деякі з них у мережі Батумського нафтового термінала.

Співрозмовники видання зазначають, що західні партнери інформували владу Грузії про деякі з російських атак, втім, не відомо, чи у Тбілісі вживали якихось заходів.