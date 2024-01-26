Російські хакери атакували сайт президентки Грузії та написали "Слава Росії"

Про це пише "Ехо Кавказу".

Наразі сайт заблоковано, та до цього під час входу на сторінку можна було побачити зображення черепа і напис "Зламано Cozy Bear Слава Росії".

Cozy Bear - російська група хакерів. За твердженням західних спецслужб, вона діє під егідою ФСБ РФ.

Крім цього, хакерську атаку зазнали сайти опозиційної телекомпанії "Формула" та телекомпанії "Мтаварі". Сторінка "Формули" була недоступна кілька годин, потім її відновили, а частина даних телеканалу "Мтаварі" була видалена.