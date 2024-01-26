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Головна Світ Російські хакери атакували сайт президентки Грузії та написали "Слава Росії"

Російські хакери атакували сайт президентки Грузії та написали "Слава Росії"

26 січня, 2024 п'ятниця
13:23
Світ кібератака

Офіційний сайт президентки Грузії Саломе Зурабішвілі зазнав хакерської атаки. При вході на сторінку було зображення черепа та напис "Слава Росії"

Про це пише "Ехо Кавказу".

Наразі сайт заблоковано, та до цього під час входу на сторінку можна було побачити зображення черепа і напис "Зламано Cozy Bear Слава Росії".

Cozy Bear - російська група хакерів. За твердженням західних спецслужб, вона діє під егідою ФСБ РФ.

Крім цього, хакерську атаку зазнали сайти опозиційної телекомпанії "Формула" та телекомпанії "Мтаварі". Сторінка "Формули" була недоступна кілька годин, потім її відновили, а частина даних телеканалу "Мтаварі" була видалена.

  • У четвер, 25 січня, Нафтогаз заявив про кібератаку, а Укрпошта й Укртрансбезпека – про технічний збій.
  • В Україні фіксують зростання шкідливої кіберактивності щодо критичної інфраструктури, кібератаки загрожують, зокрема, сектору комунікацій.
Теги:
Росія
Грузія
кібератаки
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