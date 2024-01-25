Нафтогаз заявив про кібератаку, а Укрпошта й Укртрансбезпека – про технічний збій

Про це написала пресслужба у Telegram.

"Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, пресслужба Укрпошти заявила про "значний технічний збій".

"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час", - поінформували в компанії.

Там уточнили, що у відділеннях усе ще є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

Разом із тим Укртрансбезпека повідомила, що через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях". Також не працює сайт урядової організації.