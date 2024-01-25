Нафтогаз заявив про кібератаку, а Укрпошта й Укртрансбезпека – про технічний збій
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" заявили вранці 25 січня, що на одному зі дата-центрів зафіксували кібератаку
Про це написала пресслужба у Telegram.
"Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, пресслужба Укрпошти заявила про "значний технічний збій".
"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час", - поінформували в компанії.
Там уточнили, що у відділеннях усе ще є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.
Разом із тим Укртрансбезпека повідомила, що через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях". Також не працює сайт урядової організації.
- Увечері п'ятниці, 19 січня, у роботі застосунку Monobank стався збій через масштабну кібератаку.
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