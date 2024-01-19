У роботі Monobank стався збій: компанія пояснила, що відбувається
Ввечері п'ятниці, 19 січня, у роботі застосунку Monobank стався збій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Користувачі скаржаться, що у застосунку Monobank не можливо виконати будь-яку дію. Не працюють транзакції та технічні операції.
Компанія наголосила, що вже працює над виправленням ситуації.
"Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні чат-боту банку.
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