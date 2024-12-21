Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш назвав "провокацією" прапори УПА на техніці, яку передали Україні
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував червоно-чорні прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща доставила в Україну
Про це Косіняк-Камиш 20 грудня написав у соцмережі Х.
За його словами, прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є "провокацією, яка не повинна відбутися".
"Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання", – додав Косіняк-Камиш.
Зазначимо, що того ж дня польський телеканал WarNewsPL оприлюднив відео, на якому видно червоно-чорні прапори УПА на польських бронетранспортерах.
- Наприкінці липня Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не має підтримувати вступ України в ЄС, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року.
- На початку грудня у Польщі депутати від партії "Право і справедливість" внесли до Сейму законопроєкт, яким пропонують запровадити кримінальне покарання за "публічну пропаганду ідеології ОУН і УПА".
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