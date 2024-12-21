Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш назвав "провокацією" прапори УПА на техніці, яку передали Україні

Про це Косіняк-Камиш 20 грудня написав у соцмережі Х.

За його словами, прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є "провокацією, яка не повинна відбутися".

"Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання", – додав Косіняк-Камиш.

Зазначимо, що того ж дня польський телеканал WarNewsPL оприлюднив відео, на якому видно червоно-чорні прапори УПА на польських бронетранспортерах.