Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У парламенті Польщі пропонують карати за "пропаганду ідеології ОУН і УПА"

У парламенті Польщі пропонують карати за "пропаганду ідеології ОУН і УПА"

Дар'я Куркіна
4 грудня, 2024 середа
17:38
Світ Польща

У Польщі депутати від партії "Право і справедливість" внесли до Сейму законопроєкт, яким пропонують запровадити кримінальне покарання за "публічну пропаганду ідеології ОУН і УПА"

Зміст

Про це повідомляють Niezalezna.pl та народний депутат і колишній очільник українського Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Законопроєктом пропонують внести зміни до закону про Інститут національної памʼяті - Комісія з переслідування злочинів проти польського народу. Туди хочуть додати фразу про покарання за "злочини членів і колабораціоністів Організації українських націоналістів фракції Бандери (ОУН-Б) та Української повстанської армії (УПА), а також інших українських формувань, які співпрацювали з німецьким Третім рейхом". 

Відповідно до польського кримінального кодексу, аналогічне покарання передбачене за "публічну пропаганду нацистської, комуністичної, фашистської ідеології або ідеології, що закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне або суспільне життя".

"Метою запропонованої зміни є запобігання брехні про злочини геноциду на Волині та в сусідніх регіонах, в просторі дії польського законодавства, а також припинення прославлення ідеології Організації українських націоналістів фракції Бандери (ОУН-Б) та Української Повстанської Армії (УПА). Шкода безкарності публічного лицемірства історії, особливо в такому трагічному аспекті, як акт винищення, зокрема польського, єврейського, чеського, словацького, вірменського та українського населення, не викликає сумнівів", - обґрунтовують пропоновану поправку депутати.

Читайте також: Заяви польських політиків щодо Волинської трагедії вказують, що принаймні частина з них не хоче бачити Україну в незалежному майбутньому, — історик В'ятрович

Автори законопроєкту стверджують, що після закінчення Другої світової війни розпочалося "створення неправдивої інтерпретації подій, знищення та фальсифікація доказів, заперечення, приховування та замовчування злочинів, а також висування для них виправдання".

"Сьогоднішня Україна продовжує проводити історичну політику, яка заперечує факт і, зокрема, масштаби геноциду, вчиненого ОУН-Б та Українською повстанською армією. У Польщі її дотримуються як представники найвищої української влади, так і окремі громадяни України або громадяни Польщі українського походження, які іноді публічно виступають у Польщі з промовами та співають пісні, прославляючи злочинців ОУН(Б) та Української повстанської армії, зокрема Степана Бандеру", - додали вони.

На думку Вʼятровича, таким чином автори ініціативи "хочуть засудити ідеологію боротьби за незалежність України. Боротьби, яка триває просто зараз, боротьби від результату якої залежить доля не лише України, але й Польщі".

  • 26 листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга у Варшаві ухвалили спільну заяву, в якій Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії.
  • Пізніше повідомлялося, що Інститут національної памʼяті Польщі може розпочати ексгумаційні роботи на Волині впродовж 24 годин.
  • Польська влада під час переговорів з українською стороною у Варшаві запевнила, що місцям пам'яті українців у Польщі на взаємній основі приділять належну увагу.
Теги:
Новини
Україна
Польща
ОУН-УПА
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
2 грудня, 2024 понедiлок
Європа хоче показати Трампу, що не прийме мир за рахунок лише України і компроміс має бути реальним, - політичний аналітик Волох
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Автор Світлана Кравченко
3 грудня, 2024 вiвторок
Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США після заяви Трюдо, що мито на канадські товари у 25% зруйнує економіку країни
Автор Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
Російська омбудсменка Москалькова опублікувала списки 630 український полонених: Лубінець відреагував
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
4 грудня
17:45
Alyona Alyona та Jerry Heil
Spotify та Apple Music показали, що слухали українці у 2024 році
17:40
Окупанти обстріляли Нікопольщину: загинула жінка, є поранений
17:36
"Олександрія" - "Динамо", УПЛ, Олександр Філіппов, Денис Попов
"Динамо" та "Олександрія" зіграли внічию у перенесеному матчі УПЛ
17:29
ЗСУ
Збір на потреби 100-ї ОМБр
17:21
війна з РФ, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 119 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 25 атак
17:16
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
Ключовий конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа прийняв важливе рішення щодо майбутнього
17:01
Газпромбанк
Угорщина просить США зняти з російського Газпромбанку частину санкцій
16:38
Невиданий хіт з 90-х: EL Кравчук випустив пісню "Ангел", що не увійшла до альбому "Нічий" у 1997-му
16:38
Вербує в’язнів на війну проти України: кримінальному авторитету часів Януковича заочно повідомили про підозру
16:36
РФ атакувала Костянтинівку двома керованими авіабомбами: є поранені
16:27
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї протестувальники закликають президента піти у відставку
16:18
Ексклюзив
У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ
"Потужний, але дуже провальний рекрутинг": Андрющенко розповів, скільки людей завербували до армії РФ на ТОТ
16:07
ЄБРР
Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад €1,3 млрд
16:05
окупанти
РФ наразі не проводить активних штурмів на Сіверському напрямку: в ОТУ "Луганськ" назвали причину
16:05
OPINION
"Фергі-тайм" для Банкової. Чи світять нам прориви у мирному плані Трампа?
15:54
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав Україну ухвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
15:48
ЗСУ
У кожній бригаді ЗСУ з’явиться уповноважений із закупівель
15:44
Євробачення-2025: гурт NeonoeN з Чорногорії відмовився від участі у пісенному конкурсі
15:43
Оновлено
IRIS-T
У грудні очікуємо системи ППО від кількох партнерів, – Зеленський
15:38
Ексклюзив
На фронті не вистачає бійців, і ворог це відчуває, - командир екіпажу БПЛА Отченаш
15:37
грузія
У Грузії в офісах опозиції відбуваються обшуки: відомо про затримання
15:28
Таміла Ташева
Зеленський звільнив Ташеву з посади представника президента в Криму
15:25
Служба безпеки України
У Дніпрі затримали 5 підозрюваних в організації "ухилянтських схем"
15:18
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
РФ з 2022 року зруйнувала 330 тис. об’єктів нерухомості та інфраструктури України
15:01
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:51
Руслан Стефанчук
Стефанчук розповів, на що витратить 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка"
14:44
Ексклюзив
НАТО
Військовий експерт Ступак пояснив, як вступ до НАТО може загрожувати безпеці України
14:41
Казино
Ліквідація КРАІЛ та створення нового уповноваженого органу: ВР проголосувала за посилення контролю на гральному ринку
14:34
російські військові окупанти
Росіяни намагаються закріпитися на острівній зоні біля Херсона: зібрали 300 катерів на лівобережжі, - ЗСУ
14:21
Ольга Василевська-Смаглюк
З січня пачка цигарок подорожчає приблизно на 40 грн, ставки на акцизи залежатимуть від курсу євро, - нардепка Василевська-Смаглюк
14:17
PR
Смартфон iPhone 16 – бездоганний стиль із інтелектуальними можливостями
14:02
Верховна Рада
Рада провалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за публікацію даних із реєстрів
14:00
OPINION
"Доктрина Трампа": Америка мусить перевірити Путіна на міцність
13:58
Ексклюзив
акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової
У Києві відбулася акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, затриманої в аеропорту Боснії та Герцоговини за запитом РФ
13:50
Андрій Сибіга
Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, - Сибіга
13:35
МАГАТЕ
Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ
13:29
Дональд Трамп
Без НАТО й окупованих територій: Reuters проаналізувало пропозиції радників Трампа щодо "мирного плану" для України
13:25
На Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, які підпалили електропідстанцію на замовлення РФ
13:07
Ексклюзив
снаряди
"Це не крадіжка, це диверсія": майор запасу НГУ Гетьман про неякісні міни для ЗСУ
13:07
фотостудія
За порно не садитимуть, але стосується не всіх: що відомо про новий законопроєкт щодо контенту для дорослих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV