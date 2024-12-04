У парламенті Польщі пропонують карати за "пропаганду ідеології ОУН і УПА"

Про це повідомляють Niezalezna.pl та народний депутат і колишній очільник українського Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Законопроєктом пропонують внести зміни до закону про Інститут національної памʼяті - Комісія з переслідування злочинів проти польського народу. Туди хочуть додати фразу про покарання за "злочини членів і колабораціоністів Організації українських націоналістів фракції Бандери (ОУН-Б) та Української повстанської армії (УПА), а також інших українських формувань, які співпрацювали з німецьким Третім рейхом".

Відповідно до польського кримінального кодексу, аналогічне покарання передбачене за "публічну пропаганду нацистської, комуністичної, фашистської ідеології або ідеології, що закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне або суспільне життя".

"Метою запропонованої зміни є запобігання брехні про злочини геноциду на Волині та в сусідніх регіонах, в просторі дії польського законодавства, а також припинення прославлення ідеології Організації українських націоналістів фракції Бандери (ОУН-Б) та Української Повстанської Армії (УПА). Шкода безкарності публічного лицемірства історії, особливо в такому трагічному аспекті, як акт винищення, зокрема польського, єврейського, чеського, словацького, вірменського та українського населення, не викликає сумнівів", - обґрунтовують пропоновану поправку депутати.

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Автори законопроєкту стверджують, що після закінчення Другої світової війни розпочалося "створення неправдивої інтерпретації подій, знищення та фальсифікація доказів, заперечення, приховування та замовчування злочинів, а також висування для них виправдання".

"Сьогоднішня Україна продовжує проводити історичну політику, яка заперечує факт і, зокрема, масштаби геноциду, вчиненого ОУН-Б та Українською повстанською армією. У Польщі її дотримуються як представники найвищої української влади, так і окремі громадяни України або громадяни Польщі українського походження, які іноді публічно виступають у Польщі з промовами та співають пісні, прославляючи злочинців ОУН(Б) та Української повстанської армії, зокрема Степана Бандеру", - додали вони.

На думку Вʼятровича, таким чином автори ініціативи "хочуть засудити ідеологію боротьби за незалежність України. Боротьби, яка триває просто зараз, боротьби від результату якої залежить доля не лише України, але й Польщі".