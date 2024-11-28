Польща пообіцяла приділити похованням українців належну увагу на взаємній основі, - МЗС України

Про це на брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише РБК-Україна.

"Те, що стосується взаємності, це дуже важливе питання. Були останнім часом в інформаційному просторі різні думки з цього приводу. Я хочу ще раз запевнити, що від польської сторони під час переговорів ми отримали чітке запевнення, що місцям пам'яті українців в Польщі буде на взаємній основі приділена абсолютно така сама важлива увага", - заявив Тихий.

Він додав, що домовленість, яка у Варшаві фіналізувалася, взаємна. Вона передбачає, що з польського боку будуть необхідні кроки для гідного вшанування пам'ятних місць українців на території Польщі.

"Будемо дивитися, як будуть виконуватися ці домовленості, ми будемо за цим слідкувати", - додав речник МЗС України.

Нагадаємо, 26 листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга у Варшаві ухвалили спільну заяву, в якій Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії.

Пізніше повідомлялося, що Інститут національної памʼяті Польщі може розпочати ексгумаційні роботи на Волині впродовж 24 годин.



