У Тбілісі відбудуться понад 20 акцій протесту протягом дня

Про це інформує News Georgia.

Зокрема, в акціях братимуть участь жителі різних регіонів, таких як Аджарія, Сванетія, Мегрелія, Месхетія та Картлі, які окремими ходами пройдуть до проспекту Руставелі.

О 12:00 акція пройде біля посольства США. мітингувальники вимагатимуть запровадження санкцій проти лідерів партії "Грузинська мрія". Цього тижня аналогічні мітинги проводилися біля посольств європейських країн.

О 14:00 учасники протесту збираються у кількох місцях: біля Університетського кампусу Кахи Бендукідзе, а також біля першого корпусу Тбіліського державного університету Джавахішвілі, де планується підхід соціальних працівників.

Педагоги візьмуть участь у "Марші вчителів", який розпочнеться о 15:00 від Театру ім. Васо Абашидзе. Жителі Кутаїсі, вшановуючи Резо Габріадзе.

О 16:00 планується збір йога-ентузіастів біля стадіону "Динамо", а також "Марш сванів", який розпочнеться біля Філармонії. Аджарці зберуться на площі Європи о 17:00.

О 17:00 студенти та викладачі приєднаються до акції від Філармонії, а представники індустрії моди вперше візьмуть участь у протесті, зібравшись біля парку Ваке.

О 18:00 "Марш арагвинців" вирушить з саду Букія до парламенту. Імеретинці зберуться о 18:00 на площі Марджанішвілі, а "Марш рачинців" стартує від парку Ваке. В той самий час тату-майстри й організатори "Грузинські геймери проти російського режиму" направляться до парламенту.

О 19:00 відбудеться "Марш месхітинців" з площі Республіки, водночас мегрели зберуться біля першого корпусу ТДУ.

Кульмінація протестів запланована на 19:00 на проспекті Руставелі, де відбудеться загальна акція. Також о 20:00 стартує "Марш танцівників" біля Філармонії.

Крім того, протестувати планують й прихильники колишнього президента Михайла Саакашвілі, які зберуться на площі Республіки о 18:00.

У виданні зазначили, що масові протести, що тривають вже 24 дні, стали відповіддю на рішення "Грузинської мрії" призупинити переговори про вступ до Євросоюзу. Протестувальники вимагають призначення нових парламентських виборів і звільнення понад 30 людей, які були затримані під час акцій протесту.