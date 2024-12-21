За ніч щонайменше 5 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн
У ніч із 20 на 21 грудня щонайменше 5 російських дронів-камікадзе типу Shahed залетіли у Білорусь із України
Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що перший захід групи із двох БПЛА був о 23:28, коли один дрон залетів на Брагін, а інший пройшов Городню, курсом на Черетянку і далі – на Гомель. Подальші заходи зафіксовані о 23:34, 00:06 і о 01:29.
"Примітно, що "шахед", який залетів о 00:06 від Славутича до Білорусі, далі здійснив кілька кіл у прикордонні, постійно літаючи колами від Комарина до Чернігова", - зазначили у моніторинговій групі.
Фото: Беларускі Гаюн
Там також додали, що авіація Військово-повітряних сил Білорусі піднялася приблизно о 02:40, за годину після останньої фіксації п’ятого "шахеда" за ніч.
- Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" порахувала, скільки російських дронів залетіли до Білорусі із липня. Усю інформацію про російські дрони нанесли на онлайн-карту військової активності в Білорусі.
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