За ніч щонайменше 5 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що перший захід групи із двох БПЛА був о 23:28, коли один дрон залетів на Брагін, а інший пройшов Городню, курсом на Черетянку і далі – на Гомель. Подальші заходи зафіксовані о 23:34, 00:06 і о 01:29.

"Примітно, що "шахед", який залетів о 00:06 від Славутича до Білорусі, далі здійснив кілька кіл у прикордонні, постійно літаючи колами від Комарина до Чернігова", - зазначили у моніторинговій групі.

Фото: Беларускі Гаюн

Там також додали, що авіація Військово-повітряних сил Білорусі піднялася приблизно о 02:40, за годину після останньої фіксації п’ятого "шахеда" за ніч.