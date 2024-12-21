Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За ніч щонайменше 5 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн

За ніч щонайменше 5 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн

Катерина Ганжа
21 грудня, 2024 субота
15:47
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

У ніч із 20 на 21 грудня щонайменше 5 російських дронів-камікадзе типу Shahed залетіли у Білорусь із України

Зміст

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що перший захід групи із двох БПЛА був о 23:28, коли один дрон залетів на Брагін, а інший пройшов Городню, курсом на Черетянку і далі на Гомель. Подальші заходи зафіксовані о 23:34, 00:06 і о 01:29.

"Примітно, що "шахед", який залетів о 00:06 від Славутича до Білорусі, далі здійснив кілька кіл у прикордонні, постійно літаючи колами від Комарина до Чернігова", - зазначили у моніторинговій групі.

Фото: Беларускі Гаюн

Там також додали, що авіація Військово-повітряних сил Білорусі піднялася приблизно о 02:40, за годину після останньої фіксації п’ятого "шахеда" за ніч.

  • Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" порахувала, скільки російських дронів залетіли до Білорусі із липня. Усю інформацію про російські дрони нанесли на онлайн-карту військової активності в Білорусі.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Білорусь
російська армія
окупанти
безпілотник
Читайте також:
Енергетика
Автор Катерина Ганжа
19 грудня, 2024 четвер
У Росії заявили, що Грузія та Азербайджан готові допомогти їм з дефіцитом електроенергії
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп
Автор Марія Науменко
21 грудня, 2024 субота
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп на Різдвяному ярмарку: є загиблі та поранені
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+1.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
21 грудня
16:19
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 110 бойових зіткнень: найбільше боїв на Курському напрямку
16:00
OPINION
Завершення війни: сценаріїв меншає
15:56
ппо
Джерела The Guardian заявляли, що Генштаб наказав перевести більше військових з ППО в піхоту. У ЗСУ прокоментували
15:54
Володимир Зеленський
Понад 550 КАБів, майже 550 БПЛА та понад 20 ракет: Зеленський розповів скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень
15:43
Ексклюзив
путін
Очевидно, що в Росії планують переговори без припинення вогню, - Фейгін
15:23
Оновлено
обстріл, ППО
Росіяни атакують Україну "шахедами": на Київщині та Дніпропетровщині спрацювала ППО
15:19
Огляд
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі. Хто фаворит, гонорари, трансляція та все найважливіше про бій
15:11
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина шукає шляхи збереження транзиту газу через Україну
15:10
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція супербою між українцем та британцем
15:08
Оновлено
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп на Різдвяному ярмарку: є загиблі та поранені
14:54
Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш назвав "провокацією" прапори УПА на техніці, яку передали Україні
14:49
Оновлено
У російській Казані дрони атакували елітні багатоповерхівки: на пороховому заводі лунають вибухи
14:38
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі відбудеться понад 20 акцій протесту протягом дня
14:25
У ЗСУ створили підрозділ із захисту культурної спадщини
14:14
Дистанційно керований бойовий модуль Wolly
До використання в ЗСУ допустили дистанційно керований бойовий модуль Wolly
14:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Дивне нерозуміння процесів: від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу, - полковник ЗСУ Селезньов
14:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Крим: найкраща переговорна позиція — це паніка тих, хто "понаїхали"
13:49
Естонія та Латвія застерегли своїх громадян від поїздок до РФ та Білорусі напередодні Різдва
13:32
Фінляндія, кордон
Фінляндія залишила закритим кордон із Росією на невизначений термін
13:30
окупанти в Криму
У підрозділах росіян на Херсонщині фіксують випадки диверсій та самогубств: міноборони РФ відправило комісію для перевірки
13:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти на Луганщині штрафують мешканців за "пропаганду абортів", - ОВА
13:12
ізраїль обстріл
Єменські хусити вдарили по Ізраїлю гіперзвуковою балістичною ракетою: щонайменше 16 людей поранено
13:04
Оновлено
Вибух
Окупанти обстріляли три села на Херсонщині: загинув цивільний, ще троє поранені
13:01
Оновлено
обстріл, вибух, війна
Армія РФ вдарила по Херсону: постраждали двоє людей, серед них - дитина
12:54
В Одесі леопард напав на співробітника зоопарку: тварину знешкодили
12:47
скраплений газ корабель
Цьогоріч ЄС імпортує рекордні обсяги скрапленого газу з Росії, - FT
12:32
Володимир Зеленський
Зеленський провів кадрові перестановки в посольствах та організаціях у низці країн
12:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
12:13
транзит газу, газ
Україна і Росія не змогли домовитись про транзит газу за посередництва Азербайджану, - Reuters
12:03
OPINION
Кібератака на реєстри. Тотальна корупція. Нема часу займатися безпекою
11:34
Врятовані з-під обстрілів на Донеччині сервали пройшли повне відновлення у КиївЗоо
11:32
ДТП на Вінниччині 21 грудня
На Вінниччині сталася ДТП за участі легковика та вантажівки: загинуло троє людей
11:20
Роберт Фіцо
Фіцо зустрінеться з Путіним через відмову України від транзиту російського газу, - президент Сербії Вучич
11:14
Росіяни вдарили КАБами по онкодиспансеру в Херсоні: є руйнування
10:47
Україна здійснила першу роботизовану атаку без залучення піхоти, - ISW
10:46
На Київщині піротехніки ДСНС дістали з дерева російський БПЛА-приманку
10:05
OPINION
Без ідеології ми не матимемо якісного війська
09:19
Партизани зафіксували перекидання бойової техніки росіян на Курахівський напрямок
09:10
Умєров з Остіном
Умєров обговорив з Остіном проведення "Рамштайну" на початку січня та безпекову допомогу США Україні
09:09
ППО
Сили ППО вночі знищили 57 зі 113 російських БПЛА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV