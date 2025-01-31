В Естонії сталася пожежа у ресторані "Слава Україні": правоохоронці підозрюють підпал

Про це повідомляє ERR.

Речниця департаменту поліції та прикордонної охорони Брітта Сепп заявила, що правоохоронні органи отримали повідомлення про пожежу на півночі Таллінна вранці 31 січня - о 04:45.

"Рятувальники вибили двері та виявили пожежу в ресторані на другому поверсі. Пожежа охопила лише частину ресторану, але дим поширювався в готель на другому поверсі", - поінформували у північному рятувальному центрі.

Загоряння загасили швидко, а до 06:04 приміщення вже провітрили.

"За попередньою інформацією, це міг бути підпал. Обставини інциденту розслідуються у межах кримінального провадження за статтею про пошкодження і знищення майна. Це попередня правова оцінка, оскільки триває збір доказів", – заявила Сепп.

Власник ресторану Март Луїк стверджує, що підпал був "навмисним та свідомим вчинком", посилаючись на записи з камер відеоспостереження.

"Підпал, вікна вибиті. На щастя, система запрацювала. У поліції є відеозапис. Сподіваємося, вони спіймають організатора. Схоже, була акція, спрямована проти України", - висловився він.