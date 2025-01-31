В Естонії сталася пожежа у ресторані "Слава Україні": правоохоронці підозрюють підпал
У Таллінні в ресторані під назвою "Слава Україні" сталася пожежа, поліція каже про ймовірний підпал
Про це повідомляє ERR.
Речниця департаменту поліції та прикордонної охорони Брітта Сепп заявила, що правоохоронні органи отримали повідомлення про пожежу на півночі Таллінна вранці 31 січня - о 04:45.
"Рятувальники вибили двері та виявили пожежу в ресторані на другому поверсі. Пожежа охопила лише частину ресторану, але дим поширювався в готель на другому поверсі", - поінформували у північному рятувальному центрі.
Загоряння загасили швидко, а до 06:04 приміщення вже провітрили.
"За попередньою інформацією, це міг бути підпал. Обставини інциденту розслідуються у межах кримінального провадження за статтею про пошкодження і знищення майна. Це попередня правова оцінка, оскільки триває збір доказів", – заявила Сепп.
Власник ресторану Март Луїк стверджує, що підпал був "навмисним та свідомим вчинком", посилаючись на записи з камер відеоспостереження.
"Підпал, вікна вибиті. На щастя, система запрацювала. У поліції є відеозапис. Сподіваємося, вони спіймають організатора. Схоже, була акція, спрямована проти України", - висловився він.
- Раніше в Києві сталася пожежа в ресторані "Пян-Се Rest", власником якого є російський доброволець, ветеран АТО Ілля Богданов. Власник каже про підпал.
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