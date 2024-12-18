З липня до Білорусі залетів 351 російський "шахед", - Гаюн
Починаючи із 19:00 11 липня 2024 року до Білорусі залетіли щонайменше 356 дронів різних типів. Із них 351 – це російські дрони-камікадзе типу Shahed
Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що усю інформацію про російські дрони було нанесено на онлайн-карту військової активності в Білорусі.
Розділ "безпілотники" містить час, локації, напрямки та подробиці щодо заходів кожного із 351 "шахеда" і 5 розвідувальних дронів з розбивкою по днях. Також аналітики додали всі відомі місця вибуху/збиття/падіння БПЛА в Білорусі за увесь час.
"За останні 5 місяців, нами зафіксовано 10 випадків збиття або падіння "шахедів" у Білорусі та Латвії, а також 1 випадок руйнування будівлі, внаслідок падіння БПЛА", - додали в моніторинговій групі.
Там також зазначили, що кількість випадків заходження дронів до Білорусі продовжує зростати.
Аналітики оприлюднили дані за кількістю заходів БПЛА всіх типів:
- Липень – 9 штук;
- Серпень – 12;
- Вересень – 30;
- Жовтень – 49;
- Листопад – 151;
- Уже в грудні – 105 штук.
"Крім цього, за час спостереження було локаційно втрачено 163 дрони – тобто просто зараз десь у Білорусі можуть валятися десятки розбитих дронів", - зазначили в моніторинговій групі.
- У ніч з 2 на 3 грудня до Білорусі залетів щонайменше 21 російський БПЛА типу Shahed. Зокрема, 3 дрони залетіли з території РФ.
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