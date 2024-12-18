З липня до Білорусі залетів 351 російський "шахед", - Гаюн

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що усю інформацію про російські дрони було нанесено на онлайн-карту військової активності в Білорусі.

Розділ "безпілотники" містить час, локації, напрямки та подробиці щодо заходів кожного із 351 "шахеда" і 5 розвідувальних дронів з розбивкою по днях. Також аналітики додали всі відомі місця вибуху/збиття/падіння БПЛА в Білорусі за увесь час.

"За останні 5 місяців, нами зафіксовано 10 випадків збиття або падіння "шахедів" у Білорусі та Латвії, а також 1 випадок руйнування будівлі, внаслідок падіння БПЛА", - додали в моніторинговій групі.

Там також зазначили, що кількість випадків заходження дронів до Білорусі продовжує зростати.

Аналітики оприлюднили дані за кількістю заходів БПЛА всіх типів:

Липень – 9 штук;

Серпень – 12;

Вересень – 30;

Жовтень – 49;

Листопад – 151;

Уже в грудні – 105 штук.

"Крім цього, за час спостереження було локаційно втрачено 163 дрони – тобто просто зараз десь у Білорусі можуть валятися десятки розбитих дронів", - зазначили в моніторинговій групі.