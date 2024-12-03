За ніч щонайменше 21 російський "шахед" залетів до Білорусі, – Гаюн

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Дрони залітали з Росії, проходили через "білоруський коридор", рухалися курсом на Мозир, Брагін, Гомель і Річицю. Зафіксовано щонайменше 3 заходи "шахедів" безпосередньо з Брянської обл. (РФ) у Гомельську обл.", – йдеться в повідомленні.

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Перший захід зафіксовано о 00:14, дрон залетів із Брянської обл. курсом на Гомель, далі повернув на агромістечко Круговець-Калініно і вилетів в Україну курсом на Ріпки. Далі заходи: 01:01, 01:16, 01:17, 01:21, 01:31, 01:43, 02:05, 02:13, 02:34, 03:21, 03:37, 03:51, 04:40, 04:42, 04:48, 05:38, 06:31, 06:49, 07:21 і 07:34.

За ніч чергова авіація ВПС РБ не підіймалася. Водночас за даними Повітряних сил ЗСУ, за ніч над територією Білорусі та тимчасово окупованими територіями України було локаційно втрачено 2 БПЛА.