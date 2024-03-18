У ЄС ухвалили остаточне рішення щодо виділення €5 млрд на військову підтримку України
Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу остаточно ухвалила рішення про виділення Україні додаткових €5 млрд на військову допомогу в рамках Європейського фонду миру
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
У засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС також взяв участь очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він висловив вдячність колегам за рішення виділити додаткові €5 млрд на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.
Зокрема, він подякував Чехії за ініціативу щодо закупівлі для України артилерійських боєприпасів та країнам ЄС, які зробили внески для втілення плану.
"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", - заявив Кулеба.
Водночас міністр підкреслив, що погрози РФ членам НАТО і ЄС свідчать про прагнення Путіна розширювати свою агресію.
"Український солдат — єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", – акцентував він.
- 13 березня посли ЄС ухвалили рішення про збільшення Європейського фонду миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку та боєприпаси, на €5 млрд.
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