Посли ЄС погодили збільшення на €5 млрд фонду закупівлі зброї для України
У середу, 13 березня, посли ЄС ухвалили рішення про збільшення Європейського фонду миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку та боєприпаси, на €5 млрд
Про це повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС у соцмережі Х (Twitter).
"Посли ЄС досягли принципової згоди щодо реформування Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну з бюджетом у 5 млрд євро на 2024 рік", - йдеться у повідомленні.
Також у головуванні зазначили, що "ЄС, як і раніше, рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає військове обладнання, необхідне для самооборони".
- 29 лютого стало відомо, що Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав усіх союзників України в НАТО та ЄС надати необхідну для перемоги зброю, в тому числі ракети Taurus.
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