Посли ЄС погодили збільшення на €5 млрд фонду закупівлі зброї для України

Про це повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС у соцмережі Х (Twitter).

"Посли ЄС досягли принципової згоди щодо реформування Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну з бюджетом у 5 млрд євро на 2024 рік", - йдеться у повідомленні.

Також у головуванні зазначили, що "ЄС, як і раніше, рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає військове обладнання, необхідне для самооборони".