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Головна Економіка Посли ЄС погодили збільшення на €5 млрд фонду закупівлі зброї для України

Посли ЄС погодили збільшення на €5 млрд фонду закупівлі зброї для України

13 березня, 2024 середа
19:49
Економіка ЄС

У середу, 13 березня, посли ЄС ухвалили рішення про збільшення Європейського фонду миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку та боєприпаси, на €5 млрд

Про це повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС у соцмережі Х (Twitter).

"Посли ЄС досягли принципової згоди щодо реформування Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну з бюджетом у 5 млрд євро на 2024 рік", - йдеться у повідомленні.

Також у головуванні зазначили, що "ЄС, як і раніше, рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає військове обладнання, необхідне для самооборони".

  • 29 лютого стало відомо, що Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав усіх союзників України в НАТО та ЄС надати необхідну для перемоги зброю, в тому числі ракети Taurus.
Теги:
Світ
Україна
ЄС
зброя
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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