Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав надати Україні ракети Taurus
Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав усіх союзників України в НАТО та ЄС надати необхідну для перемоги зброю, в тому числі ракети Taurus
Про це повідомила пресслужба Європарламенту.
Особливо важливими для України депутати Європарламенту вважають:
- сучасні системи протиповітряної оборони;
- ракети великої дальності, зокрема Taurus, Storm Shadow/SCALP;
- різні види артилерії та боєприпасів (зокрема, калібру 155 мм);
- безпілотники та зброю для боротьби з ними.
Депутати Європарламенту закликали зробити необхідні інвестиції в європейську оборонно-промислову базу та наголосили, що це має першочергове значення для задоволення потреб України та поповнення виснажених запасів у ЄС. Депутати наголосили, що всі союзники по ЄС і НАТО повинні надавати Україні військову підтримку у розмірі не менше 0,25% свого ВВП щорічно.
Також у резолюції підкреслили нагальну необхідність створення міцного правового режиму, який би дав змогу конфіскувати російські державні активи, заморожені ЄС, і використати їх для відбудови України та виплати компенсацій жертвам війни.
Окрім того, євродепутати закликали ЄС зберегти та розширити свою політику санкцій проти РФ і Білорусі.
Текст був ухвалений 451 голосом "за", 46 "проти" і 49 "утрималися".
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ.
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