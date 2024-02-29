Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав надати Україні ракети Taurus

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Особливо важливими для України депутати Європарламенту вважають:

сучасні системи протиповітряної оборони;

ракети великої дальності, зокрема Taurus, Storm Shadow/SCALP;

різні види артилерії та боєприпасів (зокрема, калібру 155 мм);

безпілотники та зброю для боротьби з ними.

Депутати Європарламенту закликали зробити необхідні інвестиції в європейську оборонно-промислову базу та наголосили, що це має першочергове значення для задоволення потреб України та поповнення виснажених запасів у ЄС. Депутати наголосили, що всі союзники по ЄС і НАТО повинні надавати Україні військову підтримку у розмірі не менше 0,25% свого ВВП щорічно.

Також у резолюції підкреслили нагальну необхідність створення міцного правового режиму, який би дав змогу конфіскувати російські державні активи, заморожені ЄС, і використати їх для відбудови України та виплати компенсацій жертвам війни.

Окрім того, євродепутати закликали ЄС зберегти та розширити свою політику санкцій проти РФ і Білорусі.

Текст був ухвалений 451 голосом "за", 46 "проти" і 49 "утрималися".