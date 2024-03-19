Невдовзі Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів, зокрема й для України, - президент Чехії

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє "Радіо Свобода".

"Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити її в Україну так швидко, наскільки це можливо", - зазначив Павел.

Він додав, що паралельно європейські країни збільшують власні потужності:

"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме".

Нагадаємо, Павел заявив, що поки що неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

12 березня у Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.

В уряді Чехії заявили, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за ініціативою Праги, ймовірно, почнуть надходити до України у червні.

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро в рамках наступного пакета допомоги.