Президент Чехії: Зараз неможливо уявити домовленість між Україною та Росією про припинення війни
Президент Чехії Петр Павел вважає, що станом на зараз неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення воєнних дій
Про це повідомляє Чеське радіо.
"Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він, як агресор, не має права виставляти", - наголосив Павел.
Чеський президент переконаний, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей. За його словами, може настати момент, коли Москві та Києву стане зрозуміло, що продовження війни означає лише нові видатки, страждання та втрати без надії на успіх.
Разом з тим Павел вважає, що може пройти ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки, а збитки обох сторін, як в економічному плані, так і з погляду кількості жертв, вже дуже вагомі.
"Ситуація починає негативно проявлятися, у тому числі і в Росії", - зазначив він.
- Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган нещодавно заявив, що мирні переговори щодо війни в України не будуть результативними, якщо в них не буде залучена Росія.
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