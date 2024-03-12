Ердоган переконаний, що мирні плани не принесуть результату в Україні, якщо до їх обговорення не долучиться РФ

Про це повідомляє Anadolu.

За словами очільника Туреччини, його країна доклала всіх зусиль, аби забезпечити мир в Україні, проти якої РФ понад два роки тому розпочала повномасштабну агресію. Проте водночас він вважає, що мирні плани не принесуть результату в Україні, якщо до обговорення не долучиться РФ.

Ердоган зазначив, що Туреччина веде діалог з двома сторонами, нагадавши про візит українського лідера Зеленського в країну та майбутній приїзд президента Росії Володимира Путіна.

"Ми працюємо над відновленням безпеки судноплавства у Чорному морі та забезпеченням безпечної торгівлі зерном. Ми вважаємо, що слід уникати будь-яких кроків, які призведуть до ескалації конфліктів у регіоні та їхнього поширення на НАТО. Керуючись девізом, що війна не має переможців, а світ не має переможених, ми продовжуємо наші зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною", - сказав Ердоган.