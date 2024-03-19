Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Буду продовжувати співпрацю, щоб це стало можливо": Остін про американську допомогу Україні

"Буду продовжувати співпрацю, щоб це стало можливо": Остін про американську допомогу Україні

19 березня, 2024 вiвторок
18:34
Світ міністр оборони США Ллойд Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що він продовжуватиме співпрацю зі своїми колегами, аби допомога США Україні стала можливою

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками засідання у форматі "Рамштайн".

Остін зауважив, що бачить впевненість українських військових у тому, що вони зможуть і надалі захищати свою державу. Водночас у цьому питанні багато чого залежить від допомоги, яку отримують ЗСУ, а саме - амуніції та підтримки для оборони. 

"Тут хочу додати, що ми будемо сподіватись, що незабаром буде прийнятий черговий пакет допомоги Україні. Звичайно, ми розуміємо наскільки важливим є те що США дає Україні. Ми бачимо і віримо з оптимізмом, що наступні кроки будуть прийняті. Але ви знаєте, що все це залежить від конгресу. Не можна робити прогнозів, але я буду продовжувати співпрацювати з колегами для того, щоб це стало можливо", - зазначив Остін.

Ситуація з пакетом допомоги США Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.

14 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися із Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.

29 лютого Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.

12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки в 2024 році.

13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту

14 березня лідер демократичної меншості у палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що нижня палата конгресу США повинна ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України до 22 березня.

Того ж дня Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачатиме підтримку у вигляді ленд-лізу або кредиту.

Білий дім натомість назвав найкращим способом підтримати Україну ухвалення двопартійного законопроєкту на понад $60 млрд і закликав спікера Джонсона винести документ на розгляд.

15 березня міноборони США розкритикувало ініціативу Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.

Теги:
Україна
зброя
Пентагон
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
18 березня, 2024 понедiлок
Російські добровольці в Києві підписали меморандум із частиною опозиції до Кремля: що відомо
Війна з Росією
18 березня, 2024 понедiлок
Міноборони створило електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів: для чого потрібен "Оберіг"
Маріуполь драмтеатр
16 березня, 2024 субота
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.82
    Купівля 38.82
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 березня
19:01
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів", - Шмигаль
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 755 дня війни: У Пентагоні запевнили, що не дозволять Україні програти у війні, а ЄС планує цього місяця надіслати 500 тис. снарядів
18:53
Тібо Куртуа
Конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа отримав нову травму
18:43
На фото: Емма Томпсон
Лауреатка "Оскара" Емма Томпсон у день народження Ліни Костенко прочитала її вірш
18:34
Ексклюзив
ФСБ
ФСБ за найближчі два роки перетвориться на ще одну армію у РФ: політичний експерт Денисенко про наслідки "виборів" Путіна
18:32
Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія
Україна - Боснія і Герцеговина: скаути європейського гранда приїдуть на матч заради двох українців
18:28
Ексклюзив
Норвегія, допомога Україні, зброя для України
Найцікавіше нас чекає за тиждень: Defense Express про зброю для України
18:15
Оновлено
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
ППО, снаряди та далекобійні ракети: у Німеччині відбулася 20-та зустріч у форматі "Рамштайн"
18:14
зелена комета
Вчені показали новий знімок "Комети диявола", яка невдовзі має пролетіти біля Землі
18:13
На фото: Кейт Міддлтон відвідала США
На тлі чуток про смерть та пластичну операцію Кейт Міддлтон та принца Вільяма помітили в магазині
18:03
OPINION
Віктор Трегубов
Як інтелігент перетворюється на хама
17:55
PR
Безпечна та міцна натяжна стеля: як зрозуміти, який варіант обрати?
17:55
протезування у центрі "Незламні"
У Мінсоцполітики назвали суму, яку виділили на протезування військових у 2023 році
17:43
Томас Бах, Володимир Путін
У МОК відреагували на ідею Макрона "заморозити" війну в Україні на час Олімпіади-2024
17:42
Естонія
Україна розпочала переговори з Естонією щодо двосторонньої безпекової угоди
17:39
До кінця березня ЄС планує передати Україні 500 тис. снарядів
17:24
колайдер
Близько 500 вчених, пов'язаних з РФ, відсторонять від досліджень на Великому адронному колайдері
17:24
Ексклюзив
конгрес США
Україні не варто очікувати на допомогу від США тому, що розглядається план "Б", - дипломат Осипенко
17:20
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни прослуховують розмови населення ТОТ, щоб виявити "нелояльних мешканців", - Спротив
17:18
Верховна Рада
На закордонні відрядження нардепів торік із бюджету України витратили 13,7 млн грн
17:14
Партнерський матеріал
Допомога для деокупованих територій і Сил оборони: як меценат Олег Крот наближає перемогу
17:05
Meta планує знизити плату за підписки у рамках закону ЄС про цифрові ринки
17:01
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Окупантам заборонили розмовляти із жителями ТОТ, бо ті передають інформацію Силам оборони, - Спротив
16:56
Михайло Мудрик, збірна України
Збірна України домовилась про матч з господарями Євро-2024
16:47
прапор Росії
У РФ розгорнуть ППО для захисту нафтогазових об'єктів
16:46
На фото: посол Канади Наталка Цмоць
Повномасштабна війна забрала життя щонайменше 98 українських культурних діячів, - посол Канади
16:40
спека
В ООН оголосили червоний рівень тривоги через рекордне потепління
16:32
бокс
Олімпіада-24: у Росії заявили, що боксери не братимуть участь у відборі
16:28
родина дивиться кіно, телевізор
Замість 12+ буде 15+: у Великій Британії посилять вікові обмеження для зображень сцен сексу
16:17
Ексклюзив
путін
За кордоном опозиція РФ створила картинку для пропаганди про високий рівень підтримки Путіна, - експертка з виборів Айвазовська
16:08
На фото: Знімок королеви Єлизавети ІІ, який був відредагований
Після скандалу зі знімком Кейт Міддлтон: у Getty Images заявили про цифрову обробку ще одного фото
16:03
Фінляндія оголосила про виділення €30 млн на закупівлю боєприпасів для України у рамках ініціативи Чехії
16:00
СБУ, підозра
Депортували українських дітей до РФ: СБУ оголосила підозру соратницям Путіна
16:00
OPINION
Валерій Пекар
Де логіка: втекти від Путіна за кордон і прийти на псевдовибори?
15:54
Путін
Захід наразі не готовий визнати Путіна нелегітимним, – член делегації України в ПАРЄ
15:47
Мелітополь
Роспропагандисти зняли сюжет про жителів Мелітополя, яких тортурами змусили зізнатись у "шпіонажі", - голова Запорізької ОВА
15:35
Monobank
Monobank розширив функції банок. Що нового з'явилося
15:31
Ексклюзив
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Фортифікації 2016-2018 рр. дозволяють стримувати просування окупантів у бік Часового Яру, - депутат Дружківської міськради Довбня
15:25
На фото: Зброярка фільму "Іржа" Ганна Гутьєррес-Рід
Засуджена за вбивство українки Гатчінс зброярка фільму "Іржа" вимагає звільнити її з вʼязниці
15:16
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Мобілізація є лише невеликою частиною: у Раді резервістів Сухопутних військ розповіли про підготовку резервів ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV