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Німеччина не передає Україні Taurus через секретну систему наведення, - ЗМІ

16 березня, 2024 субота
00:28
Війна з Росією

Ключова причина, через яку канцлер Німеччини Олаф Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, може бути пов’язана з унікальною секретною системою наведення цілей

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на публікацію порталу t-online.

Інформація, яку Шольц на останніх дебатах у Бундестазі щодо Taurus назвав "таємними знаннями", була озвучена на спеціальному засіданні парламентського комітету з питань оборони в понеділок, 11 березня.

На ньому в частині, яка стосувалась Taurus, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр виступив із 20-хвилинною доповіддю про особливості цих ракет.

Головна проблема, на яку вказав Броєр, полягала в тому, що для ефективного використання цієї ракети необхідна величезна кількість даних і спеціальна комп’ютерна система, яка є тільки в Бундесверу.

У разі, якби Німеччина передала Україні Taurus, то сама б уже не мала доступу до цих систем і суттєво підірвала б свою обороноздатність, пише t-online із посиланням на учасників засідання. Деталі цієї системи засекречені, тож співрозмовники видання не змогли навіть оцінити, скільки Берліну знадобилось би часу на її відновлення.

Водночас вказує t-online, існує можливість надати Києву ці ракети в "урізаній" формі, без системи наведення. У такому випадку Taurus слугував би доповненням до менш потужних британських крилатих ракет Storm Shadow, додає видання.

"Після виступу Броєра в залі запанувала тиша. Навіть у тих, хто зазвичай висуває гучні вимоги, більше не було запитань", – сказало джерело t-online. Інший учасник зустрічі заявив виданню, що виступ генінспектора Бундесверу змусив його переглянути позицію щодо надання Україні крилатих ракет.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

  • 22 лютого депутати німецького парламенту проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.
  • Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ.
  • Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що кільцевий обмін зброєю у випадку з далекобійними ракетами Taurus є хорошою ідеєю.
  • 9 березня голова МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон може бути посередником у передачі Україні німецьких ракет Taurus. Також він запропонував в додаток до німецьких ракет передати додаткові ракети Storm Shadow.
  • Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше цього тижня докладно обґрунтував свою відмову постачати ракети Taurus Україні. Він зазначив, що "Taurus має далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві". Крім того, за словами канцлера, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.
  • 15 березня Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної ракетної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Теги:
зброя для України
Олаф Шольц
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