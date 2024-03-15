Шольц після зустрічі з Макроном та Туском оголосив про створення союзниками України коаліції ракетної артилерії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної ракетної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском
Про це повідомляє Spiegel.
Після саміту Веймарського трикутника, до якого входять Німеччина, Франція та Польща, Шольц підкреслив: "Відтепер ми будемо купувати більше зброї для України у всьому світі. Ми розширюватимемо виробництво військової техніки також і за рахунок співпраці з партнерами в Україні".
Також він оголосив про створення західними союзниками коаліції для надання Києву далекобійної ракетної артилерії, що буде сформована в межах формату "Рамштайн".
- 13 березня повідомлялось, що Шольц, Макрон і Туск планують зустрітися у Берліні, аби зменшити напруженість навколо України.
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