Шольц після зустрічі з Макроном та Туском оголосив про створення союзниками України коаліції ракетної артилерії

Про це повідомляє Spiegel.

Після саміту Веймарського трикутника, до якого входять Німеччина, Франція та Польща, Шольц підкреслив: "Відтепер ми будемо купувати більше зброї для України у всьому світі. Ми розширюватимемо виробництво військової техніки також і за рахунок співпраці з партнерами в Україні".

Також він оголосив про створення західними союзниками коаліції для надання Києву далекобійної ракетної артилерії, що буде сформована в межах формату "Рамштайн".