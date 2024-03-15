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Шольц після зустрічі з Макроном та Туском оголосив про створення союзниками України коаліції ракетної артилерії

15 березня, 2024 п'ятниця
19:16
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної ракетної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском

Про це повідомляє Spiegel.

Після саміту Веймарського трикутника, до якого входять Німеччина, Франція та Польща, Шольц підкреслив: "Відтепер ми будемо купувати більше зброї для України у всьому світі. Ми розширюватимемо виробництво військової техніки також і за рахунок співпраці з партнерами в Україні".

Також він оголосив про створення західними союзниками коаліції для надання Києву далекобійної ракетної артилерії, що буде сформована в межах формату "Рамштайн".

  • 13 березня повідомлялось, що Шольц, Макрон і Туск планують зустрітися у Берліні, аби зменшити напруженість навколо України. 
Теги:
Україна
Польща
Франція
зброя
Німеччина
Дональд Туск
Війна з Росією
Емманюель Макрон
допомога Україні
зброя для України
Олаф Шольц
Світ про Україну
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