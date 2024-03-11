У Німеччині вважають обмін Taurus на Storm Shadow хорошою ідеєю
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що кільцевий обмін зброєю у випадку з далекобійними ракетами Taurus є хорошою ідеєю
Про це пише Der Spiegel.
"Це був би варіант", - сказала Бербок, коментуючи пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона надати Україні нові крилаті ракети шляхом кільцевого обміну. Обмін передбачає, що Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.
Бербок зазначила, що кільцевий обмін свого часу був німецьким ноу-хау.
"Обмін кільцями був, так би мовити, німецьким винаходом. Це був би варіант. І ми робили це деякий час тому з іншим матеріалом", – сказала дипломатка.
Вона нагадала, що канцлер ФРН Олаф Шольц уже вдавався до бартеру як непрямого варіанту військової допомоги на початку повномасштабної війни, коли ще не хотів відправляти в Україну бойові танки Leopard 2.
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ.
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