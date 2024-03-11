У Німеччині вважають обмін Taurus на Storm Shadow хорошою ідеєю

Про це пише Der Spiegel.

"Це був би варіант", - сказала Бербок, коментуючи пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона надати Україні нові крилаті ракети шляхом кільцевого обміну. Обмін передбачає, що Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Бербок зазначила, що кільцевий обмін свого часу був німецьким ноу-хау.

"Обмін кільцями був, так би мовити, німецьким винаходом. Це був би варіант. І ми робили це деякий час тому з іншим матеріалом", – сказала дипломатка.

Вона нагадала, що канцлер ФРН Олаф Шольц уже вдавався до бартеру як непрямого варіанту військової допомоги на початку повномасштабної війни, коли ще не хотів відправляти в Україну бойові танки Leopard 2.