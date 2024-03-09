"Кільцевий обмін": Британія пропонує бути посередником у передачі Україні німецьких ракет Taurus
Британія допускає варіант "кільцевого обміну" в питанні передачі Україні ракет Taurus від Німеччини. Лондон пропонує в додаток до німецьких ракет передати додаткові ракети Storm Shadow
Про це заявив голова МЗС Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає РБК-Україна.
"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в цьому, як і в усіх інших питаннях, щоб допомогти Україні", - сказав він.
Кемерон пояснив, що допускає можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.
"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України. Але не буде повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо", - наголосив міністр.
Кемерон також заперечив, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.
"Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації", - заявив голова британського МЗС, додавши, що Лондон довіряє запевненням України.
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22 лютого депутати німецького парламенту проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.
Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше цього тижня докладно обґрунтував свою відмову постачати ракети Taurus Україні. Він зазначив, що "Taurus має далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві". Крім того, за словами канцлера, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.
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