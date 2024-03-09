"Кільцевий обмін": Британія пропонує бути посередником у передачі Україні німецьких ракет Taurus

Про це заявив голова МЗС Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає РБК-Україна.

"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в цьому, як і в усіх інших питаннях, щоб допомогти Україні", - сказав він.

Кемерон пояснив, що допускає можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України. Але не буде повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо", - наголосив міністр.

Кемерон також заперечив, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.

"Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації", - заявив голова британського МЗС, додавши, що Лондон довіряє запевненням України.