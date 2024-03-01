Шольц боїться, що Україна використовуватиме Taurus для ударів по Москві
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав нову причину, чому його країна не передає Україні ракети Taurus
Про це повідомляє Tagesschau.
Канцлер наголосив, що у випадку постачання Україні Taurus його країні довелось би безпосередньо брати участь у запуску ракет. За словами Шольца, Німеччина також не готова передавати далекобійні ракети, оскільки за допомогою них можна здійснювати удари по Москві.
"Крилата ракета з дальністю польоту 500 км (прим. - мова про Taurus) - це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві", - заявив Олаф Шольц.
Олаф Шольц вважає, що Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.
- На Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого Шольц заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент".
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