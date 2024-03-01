Шольц боїться, що Україна використовуватиме Taurus для ударів по Москві

Про це повідомляє Tagesschau.

Канцлер наголосив, що у випадку постачання Україні Taurus його країні довелось би безпосередньо брати участь у запуску ракет. За словами Шольца, Німеччина також не готова передавати далекобійні ракети, оскільки за допомогою них можна здійснювати удари по Москві.

"Крилата ракета з дальністю польоту 500 км (прим. - мова про Taurus) - це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві", - заявив Олаф Шольц.

Олаф Шольц вважає, що Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.