F-16 за графіком та більше дронів: Умєров розповів про підсумки Рамштайну
Ввечері середи, 14 лютого, міністр оборони Рустем Умєров підсумував результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України
Про це міністр оборони Рустем Умєров написав у фейсбуці.
За словами Умєрова, ППО України посилюється, - як системами, так і ракетами до них.
"Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - пише міністр оборони.
На порядку денному артилерійські системи та снаряди, зокрема спільне виробництво. Стосовно F-16, то робота йде за графіком, у рамках всіх домовленостей з партнерами.
"Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство", - заявив Умєров.
Розмінування - 20 країн офіційно приєднались. Рустем Умєров подякував Литві за лідерство у цьому питанні.
"Окрема подяка Сполученим Штатам та Міністру оборони Ллойду Остіну, який головував на засіданні. Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі і на небі", - наголосив міністр оборони.
- 14 лютого Канада заявила про виділення Україні близько $44 млн на підтримку та обслуговування винищувачів F-16.
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