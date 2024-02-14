F-16 за графіком та більше дронів: Умєров розповів про підсумки Рамштайну

Про це міністр оборони Рустем Умєров написав у фейсбуці.

За словами Умєрова, ППО України посилюється, - як системами, так і ракетами до них.

"Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - пише міністр оборони.

На порядку денному артилерійські системи та снаряди, зокрема спільне виробництво. Стосовно F-16, то робота йде за графіком, у рамках всіх домовленостей з партнерами.

"Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство", - заявив Умєров.

Розмінування - 20 країн офіційно приєднались. Рустем Умєров подякував Литві за лідерство у цьому питанні.

"Окрема подяка Сполученим Штатам та Міністру оборони Ллойду Остіну, який головував на засіданні. Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі і на небі", - наголосив міністр оборони.