Сім'ї заручників перекрили шосе між Тель-Авівом та Єрусалимом, вимагаючи від Нетаньягу продовження угоди про перемир'я з ХАМАС

Про це повідомляє The Times of Israel.

Учасники акції закликали прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не ставити під загрозу угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників.

У районі перехрестя Хемед десятки людей з плакатами "Відмова від заручників - це воєнний злочин" запалили жовті сигнальні вогні й заблокували дорогу.

Перед запланованим на вечір засіданням кабінету міністрів протестувальники закликали Нетаньягу "припинити підривати угоду і відправити до Дохи групу, яка має повний мандат для ведення переговорів на другому етапі, що приведе до звільнення всіх заручників, які залишилися, за один раз".

לקראת כינוס הקבינט: מפגינים ומשפחות חטופים חוסמים את כביש 1 לכיוון ירושלים בקריאה למימוש שלב ב' בעסקה@yaelsharet_ pic.twitter.com/UpEkcuzwGk — גלצ (@GLZRadio) February 11, 2025