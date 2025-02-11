Сім'ї заручників перекрили шосе між Тель-Авівом та Єрусалимом, вимагаючи від Нетаньягу продовження угоди про перемир'я з ХАМАС
У вівторок, 11 лютого, сім'ї заручників перекрили трасу №1 з Тель-Авіва до Єрусалиму, вимагаючи від прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу продовження угоди з ХАМАС щодо перемир'я
Про це повідомляє The Times of Israel.
Учасники акції закликали прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не ставити під загрозу угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників.
У районі перехрестя Хемед десятки людей з плакатами "Відмова від заручників - це воєнний злочин" запалили жовті сигнальні вогні й заблокували дорогу.
Перед запланованим на вечір засіданням кабінету міністрів протестувальники закликали Нетаньягу "припинити підривати угоду і відправити до Дохи групу, яка має повний мандат для ведення переговорів на другому етапі, що приведе до звільнення всіх заручників, які залишилися, за один раз".
- Раніше терористичне угруповання ХАМАС заявило, що відтерміновує звільнення ізраїльських заручників, оскільки Ізраїль, мовляв, порушує угоду про перемир'я. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про скликання консультацій із питань безпеки.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників до обіду суботи, перемир'я між угрупованням і Ізраїлем має бути скасовано.
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