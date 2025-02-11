Google Maps перейменували Мексиканську затоку на Американську
Google Maps змінили назву Мексиканської затоки на Американську затоку для користувачів зі Сполучених Штатів
Про це повідомляє CNN.
"Люди, які користуються картами в США, побачать "Американську затоку", а люди в Мексиці - "Мексиканську затоку". Усі інші побачать обидві назви», – йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що зміни випливають з указу президента, який Дональд Трамп підписав невдовзі після вступу на посаду, заявивши, що це "вшановує американську велич".
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- 25 січня Міністерство внутрішніх справ США оголосило про зміну кількох географічних назв відповідно указу президента Дональда Трампа: зокрема, Мексиканську затоку перейменували на Американську.
- Згодом Google Maps заявила, що змінить назву Мексиканської затоки на Американську після її офіційного оновлення в Системі географічних назв США. Нову назву затоки бачитимуть лише користувачі зі Сполучених Штатів, коли для мексиканців змін у картах не буде. Водночас інші країни бачитимуть обидві назви затоки.
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