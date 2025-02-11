Google Maps перейменували Мексиканську затоку на Американську

Про це повідомляє CNN.

"Люди, які користуються картами в США, побачать "Американську затоку", а люди в Мексиці - "Мексиканську затоку". Усі інші побачать обидві назви», – йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що зміни випливають з указу президента, який Дональд Трамп підписав невдовзі після вступу на посаду, заявивши, що це "вшановує американську велич".

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