США відновили фінансування Всесвітньої продовольчої програми ООН

Про це інформує Reuters.

"Ми можемо підтвердити, що нещодавня пауза в постачанні продовольчої допомоги WFP в натуральній формі, закупленої в американських фермерів за рахунок коштів Розділу II, була скасована, - йдеться в повідомленні WFP. - Це дозволяє відновити закупівлю та постачання продовольства в рамках існуючих угод USAID".

Раніше Вашингтон призупинив закупівлю продовольства для міжнародних пожертв після того, як президент США Дональд Трамп призупинив всю іноземну допомогу на 90 днів. Основною метою було перевірити, чи відповідають програми його зовнішній політиці "Америка понад усе".

США також вимагали від WFP зупинити реалізацію десятків грантів, включаючи ті, що фінансуються в рамках ініціативи "Продовольство заради миру", річний бюджет якої складає близько 2 млрд доларів. Ця програма, що є важливою частиною міжнародної продовольчої допомоги, спільно адмініструється Міністерством сільського господарства США та USAID.

Гранти USAID, які були призупинені, забезпечують продовольчу допомогу країнам з низьким рівнем доходу, таким як Ємен, ДР Конго, Судан, Південний Судан, Центральноафриканська Республіка, Гаїті та Малі.

За словами гуманітарних працівників, брак деталей у спробах адміністрації Трампа скоротити і переформатувати зовнішню допомогу США створив хаос і плутанину, і вони змушені вирішувати, чи варто брати на себе фінансовий ризик, продовжуючи програми, не маючи впевненості, що на них поширюється виняток з-під дії закону.

За даними Офісу генерального інспектора USAID, "невизначеність поставила продовольчу допомогу на суму понад 489 мільйонів доларів США в портах, в дорозі і на складах під загрозу псування, непередбачуваних потреб у зберіганні і нецільового використання".

У звіті також йдеться про те, що співробітники USAID виявили більше 500 тисяч метричних тонн продовольства, які досі залишаються в стані очікування через відсутність чітких правил надання допомоги.

"Через те, що це джерело фінансування не було включене у виняток з правил надання надзвичайної продовольчої допомоги, ці товари перебували у підвішеному стані, що призводило до їх псування, непередбачуваних потреб у зберіганні та потенційного перенаправлення", - йдеться у звіті.