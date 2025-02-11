Окупанти вдарили КАБами по Золочеву на Харківщині: серед постраждалих 12-річна дитина
Російський ворог 11 лютого обстріляв керованими авіабомбами селище Золочів Харківської області. Через це постраждали 4 людини, зокрема 12-річна дитина
Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Золочівській громаді", - написав він.
Так, близько 11:27 ворог обстріляв керованими авіабомбами селище Золочів. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок.
Унаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини, серед них 12-річний хлопець. Профільні служби працюють на місці події.
- У ніч проти 11 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. Унаслідок цього на Черкащині постраждали дві людини.
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