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Огляд

Розслідувати російські злочини можуть припинити через замороження фінансування США та чого очікувати від мирного плану для України. Акценти світових ЗМІ 11 лютого

Ірина Запотічна
11 лютого, 2025 вiвторок
10:23
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань - як українські громадські організації шукають альтернативне фінансування в умовах скорочення бюджету і що може піти не так за умов швидкого припинення війни

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 11 лютого.

Припинення фінансування США загрожує розслідуванню в Україні воєнних злочинів Росії

Reuters пише, що міжнародні ініціативи, що фінансуються США, такі як Консультативна група з питань жорстоких злочинів в Україні (ACA), надавали експертизу та нагляд українській владі. Західні партнери похвалили Київ за розслідування ймовірних злочинів, поки ще триває війна. Однак замороження адміністрацією Трампа іноземного фінансування почало впливати на міжнародні зусилля притягнути Росію до відповідальності за ймовірні військові злочини в Україні, призупинивши десятки робочих місць і десятки мільйонів доларів допомоги.

Відповідно до українського документа про фінансування та скорочення США, з яким ознайомилося Reuters, на кону стоять шість фінансованих США проєктів Генеральної прокуратури (ГПУ), які оцінюються в 89 мільйонів доларів. Фінансування принаймні п'яти з цих проєктів уже заморожено, згідно з п'ятьма безпосередньо залученими джерелами, які посилаються на перерви у виплатах. 

Постраждалі працювали над різними питаннями: від збереження доказів із поля бою до антикорупційних ініціатив і реформи системи прокуратури України. Два з перерахованих проєктів фінансувалися USAID, три — Міжнародним бюро з питань боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності та один — безпосередньо Державним департаментом.

З цього фінансування 47 мільйонів доларів було безпосередньо виділено на притягнення до відповідальності за воєнні злочини. 

Кілька джерел повідомило виданню, що радник Генеральної прокуратури був відправлений у відпустку, а проєкт надання підтримки жертвам сексуального насильства, пов’язаного з війною, також призупинено. 

Постраждали й українські неурядові організації. Представники двох таких груп повідомили Reuters, що їхня робота зі збору доказів від жертв і документування збитків може бути порушена або вже була заморожена.

Трамп наполягає на швидкому припиненні війни в Україні, але багато чого може піти не так

Зеленський Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, Фото: gettyimages

У СNN пишуть, що минулого тижня президент США Дональд Трамп офіційно призначив 80-річного генерала у відставці Кіта Келлога своїм представником в Україні та Росії. Майже першим кроком Келлога було оголошення про те, що він обговорюватиме їхнє бачення миру в Україні з союзниками на Мюнхенській конференції з безпеки 14-16 лютого. Очікується, що через чотири дні він відвідає Київ для своєї першої, довгоочікуваної поїздки туди.

Незвично, що план Келлога був оприлюднений ще у квітні, забезпечуючи стабільну систему координат, з якою можна порівнювати будь-які реальні деталі угоди. Якщо коротко, то він передбачав надання Україні більшої військової допомоги за умови проведення переговорів, а також припинення вогню з подальшим можливим розміщенням європейських миротворців уздовж лінії фронту.

Келлог також припустив, що початкове припинення вогню може бути часом для виборів в Україні, якщо якесь перемир'я вдасться закріпити. 

Цього тижня в українських ЗМІ з'явився ймовірний графік укладення угоди, який передбачав припинення вогню на Великдень наприкінці квітня, мирну конференцію та ширшу угоду в травні, а президентські вибори в країні в серпні. Президентська адміністрація також категорично відкинула цю пропозицію як фейкову. Але витоки інформації, приховані чи ні, продовжуватимуть надходити, оскільки всі сторони намагатимуться висувати або відкидати ідеї.

Вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан, вагомим аргументом для цього є те, що країна – під постійним бомбардуванням, з мільйонами її людей, які фізично перебувають у стані війни або біженців за кордоном, і відбиваючись від агресивного сусіда, який рішуче втручався в її голоси протягом двох десятиліть. Але багато чого також може піти не так. Виборчий хаос може призвести до недосконалого або спірного результату. Більше проросійських настроїв може потрапити до виборчого бюлетеня через хакерство чи посадові злочини. Загроза корупційних розслідувань змушує багатьох чиновників хвилюватися за власну долю. Це такий безлад, якого можна очікувати під час війни, і чому вибори можуть бути надто складними.

Ще одна перешкода для миру полягає в тому, чи хоче Кремль цього зараз, чи загалом. Зараз росіяни перемагають на полі бою – не такими темпами, але вони завойовують позиції. Ймовірно, російські війська зайняли місто Торецьк і незабаром можуть захопити Покровськ, що знаходиться глибше Донецької області України. Це також залишило б їм відносно відкриту землю аж до ключових міст Дніпра та Запоріжжя.

Теги:
Статті
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Світ
Європа
вибори президента
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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